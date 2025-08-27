Memphis volta ao Corinthians, e Stabile banca jogador até o fim do contrato

O retorno de Memphis Depay aos gramados ganhou peso no campo político do Corinthians. Recém-eleito presidente do clube, Osmar Stabile aproveitou a coletiva de posse para afastar rumores sobre uma possível saída do holandês.

Stabile banca Memphis até fim de contrato

O Memphis está feliz. Conversei com ele, bati um papo rápido, e ele me disse que está a todo vapor, se recuperando bem. Não há nenhuma chance de saída. Ele vai cumprir o contrato com o Corinthians.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians

O dirigente admitiu que ainda há valores a pagar referentes às luvas do jogador, mas reforçou que a negociação para parcelar o montante está em andamento.

Era um valor alto e não tínhamos recurso à vista. Por isso, negociamos o parcelamento. Mas ele está contente e vai cumprir o contrato.

Osmar Stabile

Camisa 10 volta na Copa do Brasil

O atacante Memphis Depay será a principal novidade do Corinthians no duelo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Recuperado de uma lesão de grau 2 na coxa direita, o holandês treinou sem restrições e viajou com a delegação para Curitiba. Nos treinos da semana, Memphis chegou a ser testado entre os titulares ao lado de Gui Negão. No entanto, durante a atividade, Dorival Júnior optou por sacá-lo e escalar Kayke.

O Corinthians deve usar a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Maycon, Bidon, Charles e Garro; Gui Negão e Kayke (Memphis).