Mbappé encabeça seleção francesa e Deschamps abre espaço para estreante em convocação

27/08/2025 12h35

Com uma lista que incluiu nomes tarimbados como Mbappé e Dembelé, o técnico Didier Deschamps anunciou nesta quarta-feira os convocados da seleção francesa para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na relação, a grande novidade foi a presença do estreante Maghnes Akliuche, atacante do Monaco.

O jogador de 23 anos sendo destaque da sua equipe e, na última temporada marcou sete gols e deu 13 assistências em 43 partidas. Ele chega para se uma opção no setor ofensivo da equipe. Nesta retomada dos jogos, Akliuche disputou dois jogos e balançou a rede uma vez.

Além de Dembelé e Mbappé, Deschamps chamou também Marcus Thuram, da Juventus, Rayan Cherky, do Manchester City, Barcola, do Paris Saint-Germain e Michael Olise, do Bayern de Munique como opções para o setor ofensivo.

Em um processo de renovação, o treinador francês deixou alguns medalhões de fora desta convocação como Camavinga, do Real Madrid, Pavard, da Inter de Milão e Kolo Muani, do PSG.

A França terá dois compromissos em seu grupo pelas Eliminatórias. No dia 5 de setembro, o conjunto azul vai enfrentar a Ucrânia fora de casa. Quatro dias, a equipe do técnico Didier Deschamps recebe a Islândia.

