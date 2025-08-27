Matheuzinho sente a coxa contra o Athletico-PR e preocupa o Corinthians

O técnico Dorival Júnior ganhou mais uma dor de cabeça para a sequência de temporada do Corinthians. O lateral direito Matheuzinho sentiu dores na posterior da coxa direita no segundo tempo do jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Ligga Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e precisou ser substituído.

O jogador alegou desconforto após uma arrancada aos 15 minutos da etapa final e recebeu atendimento no gramado. Ele saiu para a entrada de Félix Torres.

Matheuzinho deve ser avaliado pelo departamento médico do Corinthians na reapresentação do elenco. A situação, porém, preocupa muito Dorival Júnior. Neste momento, o clube não tem um substituto para a posição e conta somente com o improvisado Félix Torres.

Recentemente, Léo Mana, que era o reserva imediato, foi emprestado ao Criciúma. O Timão também está impedido de ir ao mercado e reforçar o setor por conta de um transfer ban.

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Furacão, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.