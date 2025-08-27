Topo

Esporte

Matheuzinho sente a coxa contra o Athletico-PR e preocupa o Corinthians

27/08/2025 23h31

O técnico Dorival Júnior ganhou mais uma dor de cabeça para a sequência de temporada do Corinthians. O lateral direito Matheuzinho sentiu dores na posterior da coxa direita no segundo tempo do jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Ligga Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e precisou ser substituído.

O jogador alegou desconforto após uma arrancada aos 15 minutos da etapa final e recebeu atendimento no gramado. Ele saiu para a entrada de Félix Torres.

Matheuzinho deve ser avaliado pelo departamento médico do Corinthians na reapresentação do elenco. A situação, porém, preocupa muito Dorival Júnior. Neste momento, o clube não tem um substituto para a posição e conta somente com o improvisado Félix Torres.

Recentemente, Léo Mana, que era o reserva imediato, foi emprestado ao Criciúma. O Timão também está impedido de ir ao mercado e reforçar o setor por conta de um transfer ban.

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Furacão, o Corinthians  só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Sabalenka ganha 'duelo de pancadas' com Kudermetova e mantém sonho de erguer Grand Slam no ano

Sabalenka brilha nos break points e vai à terceira rodada no US Open

Hugo Souza é atacado por torcedor no campo em vitória do Corinthians

Com brilho Messi, Inter Miami bate Orlando City avança à final da Leagues Cup

Kaio Pantaleão elogia atuação do Botafogo e projeta classificação no Nilton Santos

Hugo Souza desabafa sobre drama vivido com esposa: 'Perdemos nossos bebês'

Hugo revela drama familiar e desabafa após vitória do Corinthians: "Nunca deixei de trabalhar"

Patrick lamenta derrota do Athletico-PR, mas confia em classificação em Itaquera: "Total condição"

Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras

Barros comemora retorno ao Vasco, mas indica desempenho abaixo do esperado

Vasco e Botafogo empatam clássico carioca da Copa do Brasil e decisão fica para o Nilton Santos