Martínez, Rincón e Ferraresi são convocados pela Venezuela para Eliminatórias

A Venezuela divulgou nesta segunda-feira os convocados para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. José Martínez, do Corinthians, Tomás Rincón, do Santos, e Nahuel Ferraresi, do São Paulo, foram selecionados. A seleção venezuelana joga nos dias 4 e 9 de setembro, contra Argentina e Colômbia, respectivamente.

A convocação de Martínez chama atenção. Isso porque o volante do Timão passou por uma cirurgia na mão esquerda recentemente e sequer tem treinado com o elenco. Ele ficou de fora da vitória sobre o Vasco, no último domingo, e também é desfalque para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, nesta quarta.

Além disso, o Corinthians volta a campo pela Copa do Brasil no dia 11 de setembro, dois dias depois do duelo da Venezuela contra a Colômbia. A convocação pode dificultar, portanto, a presença de Martínez na partida decisiva.

????? ?? ?????????? ?? Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. ??????? ?? ??????? ?... pic.twitter.com/TTGipQ4S6t ? La Vinotinto (@SeleVinotinto) August 27, 2025

Já Rincón e Ferraresi voltam a ser chamados para defender a seleção venezuelana. A convocação de ambos não afeta o calendário de Santos e São Paulo, que não entrarão em campo na Data Fifa.

Além do trio, Soteldo, do Fluminense, Savarino, do Botafogo, e Wilker Ángel, do Juventude, também foram convocados. Assim como o Corinthians, a dupla carioca está nas quartas de final da Copa do Brasil e podem perder seus jogadores para os jogos de volta.

O duelo contra a Colômbia está marcado para as 20h30, na Venezuela. O Fluminense joga no dia 11, contra o Bahia, enquanto o Botafogo entra em campo um dia depois, contra o Vasco.