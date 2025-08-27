Márcio Barbosa projeta futuro após assinar com o UFC: "Entrei para fazer barulho"

A noite da última terça-feira (26) foi especial para o amapaense Márcio Barbosa, conhecido como 'Ticotô'. Com uma vitória por nocaute técnico ainda no primeiro round sobre Damon Wilson, pelo 'Contender Series', o peso-pena (66 kg) garantiu um contrato com o UFC e agora integra o elenco da principal organização de MMA do planeta.

O triunfo foi o 17º da carreira profissional do brasileiro - o 14º por nocaute - e veio com a assinatura de um desempenho dominante. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Ticotô falou sobre a emoção de realizar um sonho perseguido há anos.

"Sem acreditar ainda que eu estou no UFC. A ficha ainda não caiu. Quando o juiz me tirou de cima dele, eu olhei para cima e falei: 'cara, ganhei a luta'. Agora é só esperar o patrão chamar. Eu estava muito ansioso e esperando essa oportunidade desde quatro, cinco anos atrás, trabalhando duro eu e o meu mestre", declarou.

Conhecido pelo estilo agressivo e pelo poder de fogo nas mãos, o novo integrante do Ultimate atribui o talento para nocautear a algo instintivo. Ele garante que sua mentalidade muda completamente ao entrar no cage.

"Eu já nasci com esse dom. Isso é meu, do meu extinto e vem de mim. Quando eu entro ali e fecho a luva, eu falo: 'Vou ter que matar o cara aqui dentro agora'. Não sei de onde eu tiro toda essa força, mas, graças a Deus, onde essa mão entra ali é difícil ficar de pé", afirmou.

De olho no Rio

Sem lesões e disposto a estrear o quanto antes, o peso-pena já se colocou à disposição para lutar em qualquer evento - inclusive no UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro. O objetivo, segundo ele, é aproveitar o bom momento e manter-se em atividade.

"Se me ligassem hoje me oferecendo para lutar no próximo UFC, eu estaria pronto. Mas se eles me derem a oportunidade para estar lutando no UFC Rio, eu estou dentro. Não estou machucado, estou bem, vou estar treinando e me mantendo ativo. Se cair alguma luta, é só ligar que eu estou dentro. Eu luto contra qualquer um da minha categoria. Entrou mais um no UFC que vai fazer barulho lá dentro. Vim para ficar e vou me tornar um campeão", garantiu.

Além de Ticotô, outros dois brasileiros também conquistaram vagas no Ultimate no último episódio do Contender Series. Primeiro a entrar em ação, o peso-leve (70 kg) Manoel Sousa, o 'Manumito', venceu Cristian Perez por nocaute técnico no terceiro round. Já na luta principal da noite, o peso-médio (84 kg) Ryan Gandra brilhou ao nocautear Trent Miller em menos de três minutos, ainda no primeiro assalto.

