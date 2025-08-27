Manchester City recusa oferta de R$ 440 milhões por Savinho e barra chegada de Rodrygo

Apesar do interesse do Tottenham, Savinho permanecerá no Manchester City nesta temporada. Desde o início de agosto, os Spurs têm mantido conversas com o jogador e o clube para viabilizar uma negociação. Nesta quarta-feira, a direção do City recusou a última oferta de 70 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões) pelo atacante e informou que não negociará para o rival.

O movimento do City já era esperado, segundo apurou a reportagem. Desde que o Tottenham iniciou as conversas para contratá-lo, Pep Guardiola e a direção do clube deixaram claro a importância que o atacante teria nesta temporada - o que impediu sua negociação para o rival de Londres.

A proposta do Tottenham mirava ter Savinho como substituto para Heung-min Son, depois de o sul-coreano deixar a Inglaterra em direção ao futebol dos Estados Unidos. O Estadão apurou que o Manchester City tem em Savinho uma peça-chave do elenco para a temporada 2025/2026. Tanto que, no Mundial de Clubes, o jogador esteve entre os titulares em três das quatro partidas disputadas na competição.

A ideia do City em manter Savinho passa também pelas perdas que o clube já sofreu nesta temporada. Entre elas, Jack Grealish, contratação mais cara da história do clube, foi emprestado ao Everton até junho de 2026. Isso faz com que Guardiola tenha menos alternativas para o ataque neste ano.

Além disso, a permanência de Savinho impede uma movimentação do City pela contratação de Rodrygo. O nome do atacante brasileiro, insatisfeito no Real Madrid, foi levantado pelo clube inglês, caso o Tottenham chegasse a um valor que agradasse a diretoria. Sem esse montante, Guardiola manterá o brasileiro ex-Girona como peça-chave na ponta.

Rodrygo, por sua vez, terá de se afirmar no esquema de Xabi Alonso. Ele foi titular na última partida, diante do Real Oviedo, mas deixou o campo reclamando da substituição. Seu contrato com o clube merengue se estende até junho de 2028.