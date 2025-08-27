Topo

Esporte

Khabib elege as três maiores ameaças a Islam Makhachev no meio-médio do UFC

27/08/2025 06h00

Em maio deste ano, Islam Makhachev abdicou de sua soberania no peso-leve (70 kg) para subir de categoria e tentar conquistar seu segundo título no Ultimate - em provável disputa contra o australiano Jack Della Maddalena, especulada para acontecer em novembro, no UFC 322, em Nova York (EUA). E para Khabib Nurmagomedov, treinador e mentor do russo, o ex-campeão até 70 kg do Ultimate não deve ter muita dificuldade para se destacar na elite dos meio-médios (77 kg).

Em recente entrevista ao canal 'Kamil Gadzhiyev', Khabib elencou as três maiores ameaças a Makhachev na divisão dos meio-médios. De acordo com o Hall da Fama do UFC, além de Della Maddalena, atual campeão até 77 kg do Ultimate, os principais adversários de seu pupilo na categoria são Shavkat Rakhmonov e Belal Muhammad - ambos membros do top 3 do ranking.

"Na divisão meio-médio, eu vejo Shavkat (Rakhmonov) como alguém que inspira respeito e traz risco real. Shavkat, Belal (Muhammad)... Ian Garry, eu não o considero uma ameaça tão séria... Não vejo Sean Brady como uma grande ameaça. Em termos de estilo, ele é muito conveniente para Islam. Islam o venceria no striking, e se eles fizessem grappling, Islam o controlaria (também)... Shavkat, Belal e Maddalena", analisou Khabib.

Potenciais rivais

De fato, Islam Makhachev pode ter os três lutadores citados por Khabib Nurmagomedov como adversários no futuro próximo. Primeiro, o embate contra Jack Della Maddalena deve ser confirmado para novembro. Em caso de vitória, é possível que os compromissos seguintes do russo envolva o invicto Shavkat Rakhmonov e o ex-campeão Belal Muhammad.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Técnico do sub-20 diz como gere elenco com jogadores cedidos ao profissional: "Time tem que ser para o Palmeiras"

Quem é Tomás Palacios? Conheça o zagueiro que está perto do Santos

Corinthians leva vantagem sobre o Athletico-PR em mata-matas da Copa do Brasil

Veterano afiado? Ex-campeão duplo do UFC brilha em sparring; confira

Reforço para a temporada, Gonzalo Tapia pode ganhar sequência com lesões de atacantes

Vasco e Botafogo com muitas mudanças para o clássico em São Januário pela Copa do Brasil

Adversário do próximo sábado, Cruzeiro não vence o São Paulo há mais de dois anos

Veja por que Guilherme pode ser uma peça importante para Vojvoda no Santos

Corinthians contrata executivo para reduzir despesas na Arena e quer CEO no Parque São Jorge

Entenda como Abel enxerga evolução de dupla de ataque e construção de "time ideal" do Palmeiras

Khabib elege as três maiores ameaças a Islam Makhachev no meio-médio do UFC