Khabib elege as três maiores ameaças a Islam Makhachev no meio-médio do UFC

Em maio deste ano, Islam Makhachev abdicou de sua soberania no peso-leve (70 kg) para subir de categoria e tentar conquistar seu segundo título no Ultimate - em provável disputa contra o australiano Jack Della Maddalena, especulada para acontecer em novembro, no UFC 322, em Nova York (EUA). E para Khabib Nurmagomedov, treinador e mentor do russo, o ex-campeão até 70 kg do Ultimate não deve ter muita dificuldade para se destacar na elite dos meio-médios (77 kg).

Em recente entrevista ao canal 'Kamil Gadzhiyev', Khabib elencou as três maiores ameaças a Makhachev na divisão dos meio-médios. De acordo com o Hall da Fama do UFC, além de Della Maddalena, atual campeão até 77 kg do Ultimate, os principais adversários de seu pupilo na categoria são Shavkat Rakhmonov e Belal Muhammad - ambos membros do top 3 do ranking.

"Na divisão meio-médio, eu vejo Shavkat (Rakhmonov) como alguém que inspira respeito e traz risco real. Shavkat, Belal (Muhammad)... Ian Garry, eu não o considero uma ameaça tão séria... Não vejo Sean Brady como uma grande ameaça. Em termos de estilo, ele é muito conveniente para Islam. Islam o venceria no striking, e se eles fizessem grappling, Islam o controlaria (também)... Shavkat, Belal e Maddalena", analisou Khabib.

Potenciais rivais

De fato, Islam Makhachev pode ter os três lutadores citados por Khabib Nurmagomedov como adversários no futuro próximo. Primeiro, o embate contra Jack Della Maddalena deve ser confirmado para novembro. Em caso de vitória, é possível que os compromissos seguintes do russo envolva o invicto Shavkat Rakhmonov e o ex-campeão Belal Muhammad.

