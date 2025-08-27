Kane marca no fim e evita vexame do Bayern contra time da Terceira Divisão

Topo

27/08/2025 18h28

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique venceu o Wehen Wiesbaden, da Terceira Divisão, por 3 a 2, na BRITA-Arena, e avançou para a segunda fase da Copa da Alemanha. Harry Kane marcou no fim do jogo para evitar um vexame diante do frágil rival.

Com o resultado, o Bayern de Munique garantiu a classificação para a próxima fase, ainda sem adversário definido. O Wehen Wiesbaden, por sua vez, se despediu da competição.

O Bayern volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Augsburg, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 13h30 (de Brasília), na SGL Arena.

Os gols

O Bayern de Munique inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta do lado esquerdo do ataque, Sacha Boey sofreu pênalti e Harry Kane converteu a cobrança.

Já na etapa complementar, aos 5 minutos, o Bayern ampliou com Michael Olise. O atacante aproveitou bola atravessada na grande área e finalizou rasteiro para vencer o goleiro Florian Stritzel.

O Wehen Wiesbaden diminuiu a diferença no placar aos 19 minutos do segundo tempo. Fatih Kaya recebeu cruzamento e se atirou na bola para concluir de dentro da pequena área.

Aos 25 minutos, os donos da casa empataram. A defesa do Wehen Wiesbaden rifou a bola e Moritz Flotho conseguiu desviar de cabeça para Fatih Kaya definir diante de Jonas Urbig.

Harry Kane teve a oportunidade de colocar o Bayer à frente no marcador com mais um pênalti, mas Florian Stritzel acertou o canto e defendeu a cobrança do camisa 9.

No final do jogo, aos 48 minutos, Kane recebeu cruzamento do lado esquerdo do ataque e subiu mais alto que o zagueiro para marcar de cabeça e garantir a classificação ao Bayern.

