Kaio Pantaleão elogia atuação do Botafogo e projeta classificação no Nilton Santos

Kaio Pantaleão elogiou a atuação do Botafogo mesmo após o empate por 1 a 1 contra o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro voltou ao time após se recuperar de lesão e destacou o desempenho da equipe fora de casa.

"Acho que jogamos bem. Sabíamos que seria um jogo difícil. Conseguimos controlar bastante o jogo. Agora é voltar para nossa casa e conseguir a classificação", afirmou Kaio Pantaleão.

O Botafogo saiu na frente com Arthur Cabral, que marcou aos sete minutos do primeiro tempo, mas viu o Vasco empatar pouco depois, aos 16, com gol de Jair. A partida foi movimentada, com chances para ambos os lados. O Vasco pressionou em diversos momentos, mas o goleiro John realizou defesas importantes, evitando que os donos da casa virassem o placar.

Fim de jogo: Vasco 1 x 1 Botafogo. Arthur Cabral, no primeiro tempo, marcou para o Glorioso.

Com o resultado, a decisão da vaga segue aberta. A partida de volta será no dia 11 de setembro, no Nilton Santos. Quem vencer avança para a semifinal da Copa do Brasil. Caso haja novo empate, a definição será nos pênaltis. O Botafogo, de Kaio Pantaleão, aposta no bom desempenho demonstrado fora de casa para conquistar a classificação diante da torcida.

O clássico deixou claro o equilíbrio entre as equipes e a expectativa para a volta aumenta. Kaio e os companheiros terão agora tempo para ajustar detalhes, visando garantir a vaga na semifinal no confronto em casa, onde o apoio da torcida pode ser determinante para o alvinegro.