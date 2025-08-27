Kaio Jorge celebra 1º gol contra o Galo e convocação para a Seleção

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visitou e venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na Arena MRV, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Autor do segundo gol cruzeirense, Kaio Jorge comemorou seu primeiro gol contra o Galo, sobretudo diante das circunstâncias, e vibrou com a convocação para a Seleção Brasileira de Ancelotti.

"Uma das semanas mais felizes da minha vida: convocação para a seleção, o primeiro gol no clássico... já vinha buscando isso, queria muito. A gente sabe que fez uma excelente partida hoje. A equipe do Atlético é muito boa, mas a gente saiu com a vantagem", declarou ao Prime Video.

Kaio Jorge registra 18 gols e cinco assistências em 30 partidas pelo Cruzeiro. Artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, o atacante vive sua melhor fase desde que retornou ao Brasil. Convocado para a Seleção principal pela primeira vez, o camisa 19 já havia vestido a Amarelinha apenas pelas categorias de base.

"Agora é pensar no São Paulo, depois na seleção e, por último, no Atlético novamente. Uma vantagem muito boa para a nossa equipe. A gente sabia que hoje veio atrás desse resultado porque ia nos ajudar no jogo de volta e nos dar confiança também para a segunda partida no Mineirão. A casa está cheia, lotada, e com o apoio dos nossos torcedores vamos em busca dessa classificação", completou.

O Cruzeiro joga apenas pelo empate e, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai aos pênaltis. Na próxima fase, o vencedor do clássico mineiro pega quem passar de Corinthians x Athletico-PR. A volta, que decide quem avança à semifinal, acontece no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.