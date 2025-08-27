Juventude anuncia contratação de Sforza, volante emprestado pelo Vasco

Nesta quarta-feira, através das redes sociais, o Juventude anunciou a contratação por empréstimo do meio-campista Juan Sforza. O argentino, que pertence ao Vasco, defenderá a equipe jaconera até o final da atual temporada.

O jovem de 21 anos atuou por sua seleção no Pré-Olímpico e ajudou a Argentina a se classificar para os Jogos de Paris-2024. Este será o terceiro clube da carreira de Sforza. O jogador estreou profissionalmente pelo Newell's Old Boys, onde anotou seis gols e uma assistência em 113 jogos.

Bienvenido Juan Sforza ?? O meio-campista é o novo reforço Jaconero até o final da temporada. O argentino foi destaque das seleções de base e atuou também por Newell's Old Boys-ARG e Vasco da Gama. O atleta, de 23 anos, participa nesta quinta-feira do primeiro treino, sob o... pic.twitter.com/V5UhynopGx ? E.C. Juventude (@ECJuventude) August 27, 2025

Em 2024, foi contratado pelo Vasco, mas ainda não teve o destaque esperado, uma vez que era visto como promessa. Pelo Cruzmaltino, atuou em 44 compromissos, registrou um tento e um passe para gol. Na atual temporada, são apenas cinco jogos e nenhuma participação em bolas nas redes.

Sforza já se encontra em Caxias do Sul, onde treinará pela primeira vez com o elenco do Juventude, sob o comando do treinador Thiago Carpini. O Juventude se encontra em um momento delicado no Campeonato Brasileiro, onde figura a 18ª colocação com 18 somados.