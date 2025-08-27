Junior Alonso lamenta gols sofridos, mas mantém confiança em virada do Atlético-MG

Topo

Após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, na Arena MRV, o zagueiro Junior Alonso reconheceu as falhas do Atlético-MG e ressaltou a necessidade de recuperação no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"Falar é difícil. O que a gente tem que fazer é dentro do campo. Hoje, até o gol deles, estávamos controlando bem o jogo, e depois, novamente sofremos um gol de bola parada. O que a gente pode fazer é trabalhar e tentar virar o jogo no Mineirão. Não é uma diferença muito grande, temos a segurança que vamos lutar até o fim", afirmou o defensor paraguaio ao Prime Video.

O clássico foi equilibrado na etapa inicial, mas o Cruzeiro foi mais efetivo no segundo tempo. Fabrício Bruno abriu o placar aos quatro minutos, em chute de fora da área, e Kaio Jorge ampliou aos 18, aproveitando assistência do próprio zagueiro após cobrança de escanteio. Com a vitória, a Raposa leva vantagem para o confronto de volta.

A partida decisiva está marcada para o dia 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O Cruzeiro joga pelo empate para avançar, enquanto o Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

O Atlético-MG, de Junior Alonso, volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Vitória no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

