Topo

Esporte

Jogo do Cruzeiro hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

Kaio Jorge é um dos destaques do Cruzeiro - Fernando Moreno/AGIF
Kaio Jorge é um dos destaques do Cruzeiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 11h00

O Cruzeiro visita o Atlético-MG hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Cruzeiro avançou após eliminar o CRB nas oitavas de final. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Kaio Jorge é um dos destaques da Raposa para o clássico.

O Atlético-MG eliminou o Flamengo na fase anterior. Hulk e Cuello comandam o ataque da equipe do técnico Cuca.

Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do confronto mineiro enfrenta Athletico ou Corinthians na semifinal.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Jogo do Atlético-MG hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

Estêvão e mais dois brasileiros estão entre os sub-20 mais promissores do mundo; veja lista

Jogo do Cruzeiro hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

Jogo do Corinthians hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

Ídolo Léo estreava pelo Santos há 25 anos

Regra de reunião com arbitragem antes de jogo da liga alemã não agrada a todos

Palacios reluta em sair da Europa, e negociação entre Santos e Inter trava

Corinthians encara pesadelo do elenco antes de saideira contra Palmeiras

Estêvão, ex-Corinthians e joia do Vasco aparecem entre melhores sub-20 do mundo

Brasileiros dão show no Contender Series e conquistam contrato no UFC

Campeão europeu anuncia aposentadoria do futebol aos 34 anos