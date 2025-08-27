Jogo do Cruzeiro hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

O Cruzeiro visita o Atlético-MG hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Cruzeiro avançou após eliminar o CRB nas oitavas de final. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Kaio Jorge é um dos destaques da Raposa para o clássico.

O Atlético-MG eliminou o Flamengo na fase anterior. Hulk e Cuello comandam o ataque da equipe do técnico Cuca.

Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do confronto mineiro enfrenta Athletico ou Corinthians na semifinal.

