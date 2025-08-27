Jogo do Corinthians hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

Topo

Memphis comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Palmeiras na Copa do Brasil - ALEX MIRANDA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/08/2025 11h00

O Corinthians visita o Athletico hoje, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, PR, MS, PE e as cidades mineiras de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Varginha), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Corinthians garantiu a classificação diante do Palmeiras com duas vitórias. O Alvinegro superou o rival nos dois encontros e fechou a série com 3 a 0 no agregado.

O Furacão avançou às quartas após superar o São Paulo. Derrotado por 2 a 1 no Morumbis, o Athletico venceu pelo placar de 1 a 0 na Ligga Arena e se classificou nas penalidades.

Caminho no mata-mata está desenhado. O vencedor do confronto encara na semifinal quem avançar no clássico entre Atlético-MG ou Cruzeiro.

Athletico x Corinthians -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
  • Transmissão: Globo (TV aberta para SP, PR, MS, PE e as cidades mineiras de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Varginha), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

