Jogo do Atlético-MG hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

Hulk celebra gol do Atlético-MG na Arena MRV Imagem: Pedro Souza / Atlético
Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 11h12

O Atlético-MG recebe o Cruzeiro na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite o clássico mineiro.

O Atlético-MG eliminou o campeão da edição passada na fase anterior. A equipe comanda por Cuca superou o Flamengo nas penalidades.

Galo aposta em Hulk para largar em vantagem contra o rival. O atacante será um dos titulares do alvinegro no sistema ofensivo.

O Cruzeiro avançou após eliminar o CRB nas oitavas. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Kaio Jorge é o principal destaque da Raposa.

Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do confronto mineiro terá pela frente Athletico ou Corinthians na semifinal.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

