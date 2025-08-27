João Fonseca lamenta queda no US Open, mas vê evolução: 'Experiência para os próximos jogos'

"Jogo difícil, contra um jogador sólido". Assim o brasileiro João Fonseca, definiu a derrota para o checo Tomas Machac nesta quarta-feira, em partida que determinou a sua eliminação na segunda rodada do US Open. O tenista carioca reconheceu a superioridade do seu rival (22º do mundo), mas enxergou pontos positivos no duelo em solo americano.

"Hoje eu acho que ele conseguiu fechar bem as portas. Acho até que eu estava melhor que ele no primeiro set, mas no tie-break, Machac foi frio e impôs um ritmo maior. Nos outros dois, ele foi superior", afirmou o atual número 45 do ranking da ATP.

Sobre o duelo, Fonseca comentou o nível de intensidade do confronto e disse que competir com adversário de alto nível traz lições que ele pretende assimilar. "Jogo que tem muito aprendizado. Jogar contra um Top 20 é diferente. Então, vou levar essa experiência para os próximos jogos", disse.

As qualidades de Machac foram externadas pelo brasileiro, que acabou sendo eliminado com uma derrota por e sets a 0, parciais de 6/7 (4/7), 2/6 e 3/6. "Ele tem uma esquerda muito boa e joga bem na primeira bola, atuando com bastante intensidade", comentou.

A eliminação encerra o ciclo de Grand Slams do carioca de 19 anos em seu primeiro ano disputando as maiores competições do circuito. Em sua estreia nos quatro maiores torneios do mundo, ele venceu uma partida no Aberto da Austrália e no US Open e acumulou dois triunfos tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon.