João Fonseca é derrotado e se despede na segunda rodada do US Open

27/08/2025 16h07

Nesta quarta-feira, João Fonseca foi derrotado pelo tcheco Thomas Machac por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/2 e 6/3, no US Open. Com o resultado, o brasileiro se despediu do Grand Slam, enquanto o adversário avançou à terceira rodada em Nova York.

Apesar da derrota, João Fonseca ganhou 34 pontos no ranking ATP e pode alcançar sua melhor posição na carreira, dependendo de uma combinação de resultados.

O oponente de Thomas Machac será definido no duelo entre o tcheco Jakub Mensik, cabeça de chave número 16 do torneio, e o francês Ugo Blanchet. A partida acontece nesta quarta-feira, em horário ainda não definido pela organização do torneio.

O jogo

No primeiro set, ambos os tenistas confirmaram todos os seus serviços, com João Fonseca desperdiçando uma preciosa chance de fechar a parcial no 5 a 4. Assim, a definição foi para o tiebreak, que terminou com vitória do tcheco Thomas Machac por 7 a 4.

O tcheco começou o segundo set confirmando seu serviço e quebrando João Fonseca logo em seguida. No decorrer da parcial, Machac foi superior e quebrou o brasileiro no último game para vencer com facilidade, por 6/2.

Assim como no set anterior, Machac errou menos que o brasileiro e abriu 5/2 na terceira parcial. No oitavo game, João garantiu o serviço e evitou a primeira oportunidade do tcheco de fechar a partida. Porém, na sequência, não conseguiu quebrar o saque adversário e foi derrotado por 6/3.

