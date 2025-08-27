Topo

Esporte

Jean Lucas é convocado à seleção após cortes de Joelinton e Alex Sandro

Jean Lucas comemora gol marcado pelo Bahia contra o Juventude no Brasileirão - MARCIO ROBERTO/ESTADÃO CONTEÚDO
Jean Lucas comemora gol marcado pelo Bahia contra o Juventude no Brasileirão Imagem: MARCIO ROBERTO/ESTADÃO CONTEÚDO
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

27/08/2025 12h47

O volante Jean Lucas, do Bahia, foi convocado à seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia.

O que aconteceu

O técnico Carlo Ancelotti chamou Jean Lucas para substituir o cortado Joelinton. O jogador do Newcastle se machucou no jogo contra o Liverpool.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi cortado. Mas como o treinador já tinha chamado inicialmente três jogadores da posição, não haverá um substituto. Ele ficará com dois laterais.

Jean Lucas é mais um estreante na convocação, ao lado de Kaio Jorge. Ancelotti quer aproveitar os próximos jogos para conhecer melhor alguns jogadores do futebol brasileiro.

É a primeira vez desde 1991 que o Bahia tem um jogador chamado à seleção principal. O anterior foi o meia Luís Henrique.

As opções

Jean Lucas se junta a Casemiro, Bruno Guimarães, Andrey Santos e Paquetá como opções do meio-campo do Brasil. O jogo do Bahia contra o Santos foi o último que Ancelotti viu in loco antes de anunciar a convocação de segunda-feira.

Na lateral esquerda, Caio Henrique, do Monaco, e Douglas Santos, do Zenit, foram os chamados por Ancelotti.

Alex Sandro saiu da relação porque o sofreu uma lesão muscular na panturrilha, confirmada ontem pelo Flamengo. Ele sentiu o problema ainda no primeiro tempo da goleada sobre o Vitória.

A seleção se apresenta na próxima segunda-feira, na Granja Comary, para os treinos visando às partidas contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Ancelotti convoca Jean Lucas e Bahia volta a ter jogador na seleção após 34 anos

Flamengo encaminha venda de Matheus Gonçalves ao Al-Ahli

Jean Lucas é convocado à seleção após cortes de Joelinton e Alex Sandro

Mbappé encabeça seleção francesa e Deschamps abre espaço para estreante em convocação

Voltas mais rápidas na F1: veja recordistas dos circuitos da temporada 2025

Flamengo encaminha venda de Matheus Gonçalves para clube da Arábia Saudita

Flamengo tem tabela mais fácil que Palmeiras pela frente? Colunistas opinam

Assista aos melhores momentos de S. Heung-Min contra o Dallas

Paquetá volta ao radar após absolvição e vira principal alvo do Tottenham

Vôlei: Brasil encara Rep. Dominicana nas oitavas do Mundial feminino

Casagrande: Trágico para Paquetá é perder relações, não dinheiro