Jean Lucas é convocado à seleção após cortes de Joelinton e Alex Sandro
O volante Jean Lucas, do Bahia, foi convocado à seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia.
O que aconteceu
O técnico Carlo Ancelotti chamou Jean Lucas para substituir o cortado Joelinton. O jogador do Newcastle se machucou no jogo contra o Liverpool.
O lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi cortado. Mas como o treinador já tinha chamado inicialmente três jogadores da posição, não haverá um substituto. Ele ficará com dois laterais.
Jean Lucas é mais um estreante na convocação, ao lado de Kaio Jorge. Ancelotti quer aproveitar os próximos jogos para conhecer melhor alguns jogadores do futebol brasileiro.
É a primeira vez desde 1991 que o Bahia tem um jogador chamado à seleção principal. O anterior foi o meia Luís Henrique.
As opções
Jean Lucas se junta a Casemiro, Bruno Guimarães, Andrey Santos e Paquetá como opções do meio-campo do Brasil. O jogo do Bahia contra o Santos foi o último que Ancelotti viu in loco antes de anunciar a convocação de segunda-feira.
Na lateral esquerda, Caio Henrique, do Monaco, e Douglas Santos, do Zenit, foram os chamados por Ancelotti.
Alex Sandro saiu da relação porque o sofreu uma lesão muscular na panturrilha, confirmada ontem pelo Flamengo. Ele sentiu o problema ainda no primeiro tempo da goleada sobre o Vitória.
A seleção se apresenta na próxima segunda-feira, na Granja Comary, para os treinos visando às partidas contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias.