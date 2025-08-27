Jean Lucas, do Bahia, é convocado para o lugar de Joelinton

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O meia Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para os últimos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para Copa do Mundo, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ele é o primeiro jogador do Bahia convocado desde o meia-atacante Luís Henrique, em 1991, segundo a entidade.

Jean Lucas foi chamado para vaga de Joelinton, do Newcastle, que sofreu uma lesão na última rodada pela Premier League.

O Brasil vai jogar contra Chile e Bolívia, em setembro, no Maracanã, e em El Alto.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi cortado por motivo de lesão, mas Ancelotti não vai convocar um substituto.

O Brasil é o terceiro colocado nas eliminatórias e já está classificado para o Mundial de 2026.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)