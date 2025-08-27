Topo

Esporte

Jean Lucas, do Bahia, é convocado para o lugar de Joelinton

27/08/2025 14h46

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O meia Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para os últimos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para Copa do Mundo, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ele é o primeiro jogador do Bahia convocado desde o meia-atacante Luís Henrique, em 1991, segundo a entidade.

Jean Lucas foi chamado para vaga de Joelinton, do Newcastle, que sofreu uma lesão na última rodada pela Premier League.

O Brasil vai jogar contra Chile e Bolívia, em setembro, no Maracanã, e em El Alto.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi cortado por motivo de lesão, mas Ancelotti não vai convocar um substituto.

O Brasil é o terceiro colocado nas eliminatórias e já está classificado para o Mundial de 2026.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Jean Lucas, do Bahia, é convocado para o lugar de Joelinton

Filho de Pelé e ex-jogador do Santos, Edinho completa 55 anos nesta quarta

Onde vai passar Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Jean Lucas conquistou primeiro título este ano e chega à seleção encerrando jejum

Internacional intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

Diego Alemão se defende de críticas e manda recado antes de luta com Popó

Torcedor que caiu de arquibancada na Sula grava áudio e afirma: 'Estou bem'

Caminhão bate no muro de São Januário e deixa 3 feridos antes de clássico

Educafro processa Flamengo por racismo institucional e pede R$ 100 milhões em indenização

Sucessor de Dana? Ex-campeão, Cormier revela desejo de presidir o UFC: "Trabalho dos sonhos"

Palmeiras encaminha a venda de Thalys para clube espanhol