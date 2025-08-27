Topo

Jean Lucas se emociona após convocação para a seleção e agradece Ceni

Jean Lucas foi convocado por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas - MARCIO ROBERTO/ESTADÃO CONTEÚDO
Jean Lucas foi convocado por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas Imagem: MARCIO ROBERTO/ESTADÃO CONTEÚDO

27/08/2025 15h05

O meio-campista Jean Lucas, do Bahia, teve um dia muito especial. Isso porque o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, anunciou o seu nome para o lugar de Joelinton (cortado por lesão) para os dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 . Surpreso, o jogador celebrou a sua primeira convocação para a equipe nacional. "Comecei a chorar."

"Quero agradecer minha família, todas as pessoas que estão ao meu redor. Agradecer ao clube e meus companheiros. Sem eles eu não chegaria à seleção. Que agradecer também ao Rogério (Ceni, treinador do Bahia) e à comissão técnica", afirmou o jogador ao Globo Esporte

Destaque do time baiano, Jean Lucas é peça fundamental no esquema do time, que ocupa o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, e só está atrás de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.

Aos 27 anos, ele alcançou o seu auge sob a orientação de Ceni. Desde o último ano, o jogador disputou 74 partidas, com 11 gols marcados - maior marca por um clube. Foi também no Bahia onde conquistou seu primeiro troféu de expressão da carreira, com o título do Campeonato Baiano no início deste ano.

