Topo

Esporte

Já classificada, Seleção Brasileira perde dos EUA pela Copa América

27/08/2025 00h47

Já classificada às quartas de final da Copa América, a Seleção Brasileira de basquete sofreu na noite desta terça-feira sua primeira derrota no torneio disputado na Nicarágua. O time do técnico Aleksandar Petrovic perdeu por 90 a 78 dos Estados Unidos.

Responsável por 21 pontos diante do adversário norte-americano, Bruno Caboclo foi o cestinha da Seleção Brasileira. Yago Mateus e Gui Deodato, ambos com 14 pontos, também contribuíram decisivamente.

Pelo lado dos Estados Unidos, Javonte Smart, com 22 pontos, terminou como maior anotador da partida. Jahmius Ramsey fez mais 15 pontos, e Speedy Smith contribuiu com 11.

Atrás de Estados Unidos e Uruguai, o Brasil termina a primeira fase como terceiro colocado do Grupo A. Às 16h10 (de Brasília) desta quinta-feira, pelas quartas de final, a Seleção encara a República Dominicana, líder do Grupo C.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Quem Ancelotti deveria convocar após possíveis cortes? Comentaristas opinam

Copa do Brasil: Cruzeiro x Atlético tem favorito? Comentaristas analisam

Botafogo: Copa do Brasil virou obrigação? Comentaristas debatem

Copa do Brasil: Sintético pode atrapalhar Corinthians? Comentaristas opinam

Já classificada, Seleção Brasileira perde dos EUA pela Copa América

Seleção brasileira masculina de basquete perde para os Estados Unidos na Americup na Nicarágua

Atlético-MG encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

Aranha diz que quase abandonou o futebol e celebra volta por cima no Palmeiras com título do Brasileiro sub-20

Palmeiras supera pênalti perdido, é campeão brasileiro Sub-20 no aniversário e mantém hegemonia

Naomi Osaka e Coco Gauff estreiam com vitórias suadas no US Open

Com torcida presente, Cruzeiro fecha preparação para enfrentar o Atlético-MG; veja time provável