Já classificada, Seleção Brasileira perde dos EUA pela Copa América

Já classificada às quartas de final da Copa América, a Seleção Brasileira de basquete sofreu na noite desta terça-feira sua primeira derrota no torneio disputado na Nicarágua. O time do técnico Aleksandar Petrovic perdeu por 90 a 78 dos Estados Unidos.

Responsável por 21 pontos diante do adversário norte-americano, Bruno Caboclo foi o cestinha da Seleção Brasileira. Yago Mateus e Gui Deodato, ambos com 14 pontos, também contribuíram decisivamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil)

Pelo lado dos Estados Unidos, Javonte Smart, com 22 pontos, terminou como maior anotador da partida. Jahmius Ramsey fez mais 15 pontos, e Speedy Smith contribuiu com 11.

Atrás de Estados Unidos e Uruguai, o Brasil termina a primeira fase como terceiro colocado do Grupo A. Às 16h10 (de Brasília) desta quinta-feira, pelas quartas de final, a Seleção encara a República Dominicana, líder do Grupo C.