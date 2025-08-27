Internacional intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Internacional se apresentou no CT Parque Gigante e intensificou a preparação para o duelo com o Fortaleza, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Sob o comando do técnico Roger Machado, os jogadores iniciaram o treino com atividades físicas no gramado. Em seguida, realizaram trabalhos técnicos e táticos, buscando soluções para o time voltar a vencer.

Bom dia, torcida colorada! Manhã de treino mirando a rodada do fim de semana do @Brasileirao. #VamoInter ?? pic.twitter.com/A1tDGEy7wo ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 27, 2025

O elenco colorado dará sequência à preparação na manhã desta quinta-feira. Novamente no CT Parque Gigante, os jogadores se apresentarão para mais um treinamento antes da partida de domingo.

No Brasileirão, o Internacional vem de uma derrota para o líder Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, e permanece com 24 pontos conquistados, ocupando a 14ª posição.

O Colorado não vence há dois jogos na competição nacional, além de ter sido eliminado na Libertadores e Copa do Brasil, recentemente.