Topo

Esporte

Internacional intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

27/08/2025 13h55

Nesta quarta-feira, o Internacional se apresentou no CT Parque Gigante e intensificou a preparação para o duelo com o Fortaleza, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Sob o comando do técnico Roger Machado, os jogadores iniciaram o treino com atividades físicas no gramado. Em seguida, realizaram trabalhos técnicos e táticos, buscando soluções para o time voltar a vencer.

O elenco colorado dará sequência à preparação na manhã desta quinta-feira. Novamente no CT Parque Gigante, os jogadores se apresentarão para mais um treinamento antes da partida de domingo.

No Brasileirão, o Internacional vem de uma derrota para o líder Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, e permanece com 24 pontos conquistados, ocupando a 14ª posição.

O Colorado não vence há dois jogos na competição nacional, além de ter sido eliminado na Libertadores e Copa do Brasil, recentemente.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Quem é Jean Lucas, meia convocado por Ancelotti para a seleção brasileira?

Internacional intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

Diego Alemão se defende de críticas e manda recado antes de luta com Popó

Torcedor que caiu de arquibancada na Sula grava áudio e afirma: 'Estou bem'

Caminhão bate no muro de São Januário e deixa 3 feridos antes de clássico

Educafro processa Flamengo por racismo institucional e pede R$ 100 milhões em indenização

Sucessor de Dana? Ex-campeão, Cormier revela desejo de presidir o UFC: "Trabalho dos sonhos"

Palmeiras encaminha a venda de Thalys para clube espanhol

Ankalaev revela planos de subir para o peso-pesado do UFC: "Mais duas lutas"

Torcida do Athletico-PR esgota ingressos para jogo contra o Corinthians

Ancelotti convoca Jean Lucas e Bahia volta a ter jogador na seleção após 34 anos