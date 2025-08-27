Inter Miami x Orlando City: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Leagues Cup

Topo

Nesta quarta-feira, Inter Miami e Orlando City entram em campo pela semifinal da Leagues Cup. O duelo será disputado no Chase Stadium, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão da Apple TV+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Sailor, Lujan, Jordi Alba; Ruiz, Avilés, Segovia, Cremaschi, Picault; Allende

Técnico: Javier Mascherano

Orlando City: Gallese; Kyle Smith, Schlegel, Jansson, Marin; Rodriguez, Araujo, Joran Gerbet, Thorhallsson, Tyrese Spicer; Enrique

Técnico: Óscar Pareja

ARBITRAGEM

Não Divulgado.

