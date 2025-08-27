Topo

Paquetá volta ao radar após absolvição e vira principal alvo do Tottenham

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham contra o Chelsea no Campeonato Inglês - Sebastian Frej/MB Media/Getty Images
Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham contra o Chelsea no Campeonato Inglês Imagem: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

27/08/2025

Inocentado em investigação sobre envolvimento com apostas, Lucas Paquetá, hoje no West Ham, voltou a gerar interesse nos clubes ingleses. O meio-campista se torou o principal alvo do Tottenham, de acordo com a imprensa inglesa. O Manchester City e Crystal Palace também estariam de olho no atleta.

O interesse do Tottenham foi informado pela rádio inglesa talkSport, dois dias após o jogador voltar a ser convocado para a seleção brasileira. O time londrino teria eleito Paquetá como seu alvo após sofrer duas baixas seguidas no meio-campo: Eberechi Eze se transferiu para o rival Arsenal e James Maddison sofreu lesão.

Nesta busca pelo atleta do West Ham, o Tottenham deve ter a dura concorrência do Manchester City. O interesse do time de Guardiola foi apontado pelo jornal britânico The Guardian, que também colocou o Crystal Palace nesta lista.

Não é de hoje que Guardiola acompanha o futebol de Paquetá. O clube de Manchester teria até aberto negociação com o brasileiro em 2024, mas a denúncia do meia por suposto envolvimento em casos de manipulação de resultados e apostas acabou frustrando as conversas e um possível acordo.

No mês passado, saiu finalmente o resultado da investigação feita por um grupo independente a pedido da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). E a apuração inocentou o brasileiro, que também vinha sendo preterido na seleção brasileira.

Na última segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti incluiu o ex-Flamengo na lista de convocados para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.

