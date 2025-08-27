Ídolo Léo estreava pelo Santos há 25 anos

No dia 27 de agosto de 2000, na Vila Belmiro, Leonardo Lourenço Bastos fazia sua estreia pelo Santos. Aos 25 anos, Léo não deu sorte em sua estreia e viu o Peixe perder para o Palmeiras por 3 a 2, pela primeira fase da Copa João Havelange de 2000. No entanto, mesmo começando com uma derrota, o lateral esquerdo se tornou um dos maiores ídolos da história do Alvinegro Praiano.

Com duas passagens pela equipe, o "Guerreiro da Vila" colocou seu nome na história do Santos, tornando-se o maior vencedor da história do clube pós-era Pelé e o décimo atleta que mais vestiu a camisa do Alvinegro Praiano.

A primeira passagem de Léo pelo Santos foi de 2000 até 2004. No período, o lateral esquerdo tornou-se titular absoluto nas equipes dos "Meninos da Vila", comandados por Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo, conquistando os Campeonatos Brasileiros de 2002 e 2004.

Com o sucesso no Peixe, Léo foi vendido ao Benfica em 2005. Em Portugal, repetiu o sucesso individual, sendo considerado o melhor lateral esquerdo do século no futebol português.

Em 2009, já aos 34 anos, Léo retornou ao Santos. Novamente em um elenco com jogadores da base sendo protagonistas, o Guerreiro da Vila adicionou experiência ao time e conquistou seis títulos em cinco temporadas: três Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Recopa Sul-Americana (2012) e uma Libertadores, em 2011 - 48 anos depois da última conquista continental do Peixe.

Léo anunciou sua aposentadoria após o término do Paulistão de 2014, aos 38 anos. Em sua trajetória pelo Santos, foram 456 jogos, oito títulos e o nome na história do Peixe.