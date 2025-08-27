Topo

Ídolo do Santos, Elano se emociona em vitória do Guarani

27/08/2025 15h33

Na noite da última segunda-feira, o Guarani derrotou o Confiança por 1 a 0, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão. Com a vitória no confronto direto, o Bugre consolidou sua posição no G8, a apenas uma rodada do fim da primeira fase. Ídolo do Santos e atual coordenador de futebol do clube alviverde, Elano revelou ter ficado emocionado com a torcida durante a partida.

"Fiquei emocionado ao ver o tobogã do Brinco de Ouro cheio, como eu sonhava quando cheguei ao clube como jogador da base, em 1995. Quando retornei ao Guarani neste ano, falei que tinha sonhos para cumprir, e ontem posso dizer que realizei um deles. Só tenho a agradecer ao torcedor bugrino pela bela festa e prometer que continuaremos todos muito empenhados pelos objetivos do clube", disse.

Volta por cima

Após um início conturbado na competição, o clube de Campinas iniciou um processo de reformulação em maio, que incluiu a chegada do ex-jogador Elano Blumer como coordenador de futebol. Desde então, a equipe campineira trouxe 15 reforços e hoje atravessa seu melhor momento na temporada.

O Guarani ocupa a 6ª posição na tabela da Série C e depende somente de um novo triunfo para garantir a vaga na segunda fase do torneio.

"Estamos felizes, vivendo um momento muito bom, pelo qual trabalhamos diariamente desde que chegamos. O apoio do nosso torcedor nos motivou a superar muitos obstáculos, mas sabemos que não podemos descansar. Temos muitos desafios pela frente ainda e contamos com o apoio da família bugrina para conquistar este nosso primeiro objetivo, que é a classificação para a segunda fase da Série C", concluiu Elano.

A equipe campineira vai em busca da classificação neste sábado, quando visita o já rebaixado Tombense, às 17h (de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Minas Gerais.

Carreira vitoriosa

Elano se aposentou dos gramados em 2012 e acumulou passagens por grandes clubes na carreira. Entre eles, estão Santos, Flamengo, Grêmio e Manchester City. Em 2010, o ex-meio-campista ainda foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo daquele ano.

Em seu currículo, Elano acumula títulos como: Copa Libertadores (2011), Copa das Confederações (2009), Copa América (2007), Campeonato Brasileiro (2002 e 2004).

