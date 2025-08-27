Hugo Souza é atacado por torcedor no campo em vitória do Corinthians

O jogo entre Athletico-PR e Corinthians, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, terminou com cenas lamentáveis. Um torcedor do Furacão invadiu o gramado da Ligga Arena e atacou o goleiro Hugo Souza nos instantes finais da partida, vencida pelo Timão por 1 a 0.

O episódio ocorreu já nos acréscimos, aos 52 minutos do segundo tempo. Sem camisa, o torcedor correu em direção a Hugo, deu um chute na bola e empurrou o goleiro do Corinthians, sendo contido pelo zagueiro André Ramalho até a chegada dos seguranças.

Além disso, torcedores do Athletico-PR atiraram objetos no gramado, como isqueiros. Diante da confusão, que pode gerar punições ao clube paranaense, o árbitro Wilton Pereira Sampaio decidiu encerrar o jogo.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.

Já o Athletico-PR volta a campo um dia antes, no sábado, diante do Novorizontino, pela 24ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 20h30 na Ligga Arena.