Hugo Souza desabafa sobre drama vivido com esposa: 'Perdemos nossos bebês'

Hugo Souza fez um desabafo após a vitória do Corinthians sobre o Athletico por 1 a 0, hoje, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro citou a perda dos gêmeos que ele e a esposa, Rauany Barcellos, esperavam e dedicou o triunfo no Paraná para ela.

Gostaria de fazer um desabafo. Passei por uma situação um pouco delicada há pouco tempo. Minha esposa estava grávida e nós perdemos os nossos bebês e isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça, mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém.

Nunca deixei de trabalhar, de desempenhar o meu trabalho, dar o meu melhor. E hoje poder estar convocado de novo para a seleção, estar podendo fazer partida como essa. Vou dedicar essa partida de hoje para ela. Quero mostrar para ela que eu nunca vou soltar a mão dela nem nesses momentos e na alegria vamos estar juntos também. Hugo Souza, ao SporTV

Rauany Barcellos sofreu um aborto espontâneo e divulgou a perda dos bebês no dia 9 deste mês. O casal havia descoberto a gravidez em maio e, até hoje, Hugo ainda não havia se manifestado.

O goleiro foi importante para a vitória corintiana na Ligga Arena. Ele fez uma defesa em cabeçada à queima-roupa de Patrick na reta final do segundo tempo, quando o Corinthians já vencia por 1 a 0. A boa atuação vem dois dias após ele ser convocado para defender a seleção brasileira na Data Fifa.

Fico muito feliz por tudo que a gente conseguiu desempenhar dentro de campo. Saímos daqui com um passo muito grande, agora vamos pra casa para, se Deus quiser, selar essa classificação. O meu trabalho é esse, de ajudar a equipe. Fui muito feliz hoje em poder ajudar a equipe e a gente sai daqui com essa vitória importante. Hugo Souza

Hugo foi agredido por um torcedor do Athletico na reta final da partida. O agressor invadiu o campo e deu um encontrão no goleiro corintiano, que não reagiu e seguiu normalmente.