Topo

Esporte

Hugo revela drama familiar e desabafa após vitória do Corinthians: "Nunca deixei de trabalhar"

27/08/2025 23h48

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba, e saiu em vantagem no duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o goleiro Hugo Souza, que ajudou a segurar o resultado com defesas decisivas, revelou um drama familiar e fez um desabafo.

"Gostaria de fazer um desabafo. Minha esposa estava grávida, acabamos perdendo os nossos bebês. Isso mexeu com a minha cabeça, mas nunca deixei transparecer. Nunca deixei de trabalhar, dar o meu melhor. Agora pude ser convocado para a Seleção e fazer essa grande partida. Dedico essa vitória para ela, nunca vou soltar a mão dela", disse o arqueiro em entrevista ao SporTV, na saída de campo.

"Muito feliz. Viemos com intuito de vencer, estamos de parabéns. Fico feliz pelo desempenho. Vamos para casa selar essa classificação. Trabalho para ajudar a equipe quando precisar de mim, fui muito feliz. É uma vitória muito importante", completou.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians  só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

'Vasco mereceu vencer Botafogo': Colunistas analisam clássico carioca

Copa do Brasil: assista aos gols dos três jogos disputados nesta quarta

Cruzeiro já está na semifinal? PVC e Fabíola divergem

Dorival faz alerta após vitória do Corinthians e lamenta possível lesão de Matheuzinho

Diniz critica arbitragem no Vasco x Bota: 'Pênalti fácil de ser marcado'

Corinthians: Gui Negão pode ser titular? Colunistas opinam

Dorival se preocupa com provável ausência de Matheuzinho contra o Palmeiras: 'Faz muita falta'

Dorival freia empolgação com Gui Negão no Corinthians: 'Não podemos forçar'

Cara de time: Colunistas citam mérito de Dorival em vitória do Corinthians

Ancelotti diz que Botafogo não foi bem em São Januário: 'Território hostil'

Hugo Souza revela abalo em campo pela perda de bebê após vitória do Corinthians em Curitiba