Hugo revela drama familiar e desabafa após vitória do Corinthians: "Nunca deixei de trabalhar"

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba, e saiu em vantagem no duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o goleiro Hugo Souza, que ajudou a segurar o resultado com defesas decisivas, revelou um drama familiar e fez um desabafo.

"Gostaria de fazer um desabafo. Minha esposa estava grávida, acabamos perdendo os nossos bebês. Isso mexeu com a minha cabeça, mas nunca deixei transparecer. Nunca deixei de trabalhar, dar o meu melhor. Agora pude ser convocado para a Seleção e fazer essa grande partida. Dedico essa vitória para ela, nunca vou soltar a mão dela", disse o arqueiro em entrevista ao SporTV, na saída de campo.

"Muito feliz. Viemos com intuito de vencer, estamos de parabéns. Fico feliz pelo desempenho. Vamos para casa selar essa classificação. Trabalho para ajudar a equipe quando precisar de mim, fui muito feliz. É uma vitória muito importante", completou.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.