Herói de título sub-20 do Palmeiras 'fugiu' do clube e quase largou futebol

O placar de 0 a 0 no segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 foi assinado pelos goleiros de Palmeiras e Red Bull Bragantino, Aranha e Gustavo Reis, que trabalharam bem nos 90 minutos da decisão, na noite desta terça-feira, no Allianz Parque. Na disputa por pênaltis, Wanderson Carlos Ferreira, o Aranha, pôde se consagrar como herói. Ele defendeu a cobrança de Davi Gomes, o que deu a vantagem ao Palmeiras.

O primeiro jogo da final também havia terminado empatado, por 1 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques, onde Aranha já havia sido fundamental. O goleiro salvou o que seria o gol da vitória do Red Bull Bragantino aos 45 minutos do segundo tempo.

Durante a partida desta terça-feira, foi o Palmeiras quem mais levou perigo ao adversário. Quando os visitantes chegaram, porém, Aranha foi novamente exigido. No fim do primeiro tempo, após cabeçada de Alexandre Pena, ele fez bela defesa.

A atuação consagra uma jornada de superação de Aranha, que já integra o elenco profissional do clube. No começo do ano, ele "fugiu" do clube e voltou para sua cidade, Paudalho, a cerca de 45 km de Recife.

"Eu estava passando por uma série de atribulações aqui no clube. Só eu sabia o que sentia todas as noites. Decidi ir para casa. Fui sem avisar ninguém, mal da cabeça. Não queria mais jogar bola", disse o goleiro ao SporTV após o título do Brasileirão Sub-20.

Como consequência, Aranha não integrou o elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais tarde, porém, ele retornou para São Paulo e conseguiu conquistar espaço novamente na equipe Sub-20.

"Passei a Copinha toda em casa, sem querer saber de futebol. Sou um escolhido por Deus. Poder ver minha mãe, meu pai e meu irmão na arquibancada é muito gratificante. Todo mundo pensa que é fácil ser jogador, mas não é. Tem de ter muita mentalidade, cabeça para isso", disse.

O goleiro foi titular na Libertadores Sub-20, em que o Palmeiras foi vice-campeão. Antes da breve pausa na carreira, Aranha já somava conquistas pelo próprio Sub-20, com o título brasileiro de 2024, a Copinha e o Paulista de 2023. No Sub-17, ele também havia sido campeão Estadual e do Brasileirão.

O pernambucano integrou a base palmeirense em 2022. Após a recuperação neste ano, Aranha já soma duas convocações para a seleção brasileira Sub-20. Ele é o quarto goleiro na hierarquia do time principal, atrás de Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Weverton.