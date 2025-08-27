Topo

Esporte

United dá vexame e é eliminado por time da 4ª divisão após 26 pênaltis

Maguire até levou decisão aos pênaltis ao cravar 2 a 2, mas viu companheiros perderem pênaltis - Reuters/Lee Smith
Maguire até levou decisão aos pênaltis ao cravar 2 a 2, mas viu companheiros perderem pênaltis Imagem: Reuters/Lee Smith
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 18h18

O Manchester United protagonizou um vexame na tarde de hoje longe do Old Trafford: a equipe de Rúben Amorim fez uma partida desastrosa, só empatou por 2 a 2 com o modesto Grimsby Town e, após uma disputa de 26 pênaltis, acabou eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo adversário da 4ª divisão.

Matheus Cunha teve a chance de decretar a vitória dos visitantes na 5ª penalidade, mas parou no goleiro Christy Pym. Nas alternadas, a sequência foi até os goleiros, avançou e chegou a Mbeumo, que acertou o travessão. O jogo acabou com invasão dos eufóricos torcedores ao gramado do Blundell Park.

Relacionadas

Paquetá volta ao radar após absolvição e vira principal alvo do Tottenham

Transferência internacional de menor: o que dizem a Fifa e a lei brasileira

O que aconteceu

Atuando em casa, o Grismby abriu 2 a 0 em questão de oito minutos: Charles Vernam e Tyrell Warren balançaram as redes para a modesta equipe de Cleethorpes, cidade litorânea no nordeste da Inglaterra.

O time de Matheus Cunha e companhia conseguiu empatar na base da emoção. Nomes como Bruno Fernandes, De Ligt e Mason Mount foram acionados, e Mbeumo diminuiu aos 30 minutos da etapa final. Maguire, pouco antes dos acréscimos, definiu o 2 a 2.

Bruno Fernandes foi acionado durante a partida e viu United cravar 2 a 2 no fim - Reuters/Lee Smith - Reuters/Lee Smith
Bruno Fernandes foi acionado durante a partida e viu United cravar 2 a 2 no fim
Imagem: Reuters/Lee Smith

A decisão foi para os pênaltis, e enquanto Onana pegou um chute, Matheus Cunha decepcionou. O goleiro do United ajudou sua equipe, mas o brasileiro desperdiçou o chute que daria a vitória ao clube de Manchester.

A sequência avançou, entrou nas cobranças alternadas e chegou a ter batedores repetidos, já que até os goleiros chegaram a balançar as redes.

Pior para o United, que teve Mbeumo carimbando a trave — e deixando os torcedores em Cleethorpes em êxtase com a vitória histórica.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Djokovic vira no US Open, avança à 3ª fase de Grand Slam pela 75ª vez e bate marca de Federer

Juventude anuncia contratação de Sforza, volante emprestado pelo Vasco

Assistir Atlético-MG (Galo) x Cruzeiro ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Amiga de Syko Stu atualiza estado do lutador: "Com dor, mas de bom humor"

Yuri Alberto é liberado por médico, e Dorival quer tê-lo na Copa do Brasil

João Fonseca lamenta queda no US Open, mas vê evolução: 'Experiência para os próximos jogos'

Palmeiras recebe dia de folga em meio à preparação para clássico contra o Corinthians

Palmeiras aguarda decisão de joia da base para definir venda a clube europeu por R$ 44 milhões

Champions: zebras crescem, eliminam campeões e 'invadem' fase de liga

United mantém série de vexames ao cair na Copa da Liga Inglesa diante de rival da 4ª divisão

Kane marca no fim e evita vexame do Bayern contra time da Terceira Divisão