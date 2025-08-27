United dá vexame e é eliminado por time da 4ª divisão após 26 pênaltis
O Manchester United protagonizou um vexame na tarde de hoje longe do Old Trafford: a equipe de Rúben Amorim fez uma partida desastrosa, só empatou por 2 a 2 com o modesto Grimsby Town e, após uma disputa de 26 pênaltis, acabou eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo adversário da 4ª divisão.
Matheus Cunha teve a chance de decretar a vitória dos visitantes na 5ª penalidade, mas parou no goleiro Christy Pym. Nas alternadas, a sequência foi até os goleiros, avançou e chegou a Mbeumo, que acertou o travessão. O jogo acabou com invasão dos eufóricos torcedores ao gramado do Blundell Park.
O que aconteceu
Atuando em casa, o Grismby abriu 2 a 0 em questão de oito minutos: Charles Vernam e Tyrell Warren balançaram as redes para a modesta equipe de Cleethorpes, cidade litorânea no nordeste da Inglaterra.
O time de Matheus Cunha e companhia conseguiu empatar na base da emoção. Nomes como Bruno Fernandes, De Ligt e Mason Mount foram acionados, e Mbeumo diminuiu aos 30 minutos da etapa final. Maguire, pouco antes dos acréscimos, definiu o 2 a 2.
A decisão foi para os pênaltis, e enquanto Onana pegou um chute, Matheus Cunha decepcionou. O goleiro do United ajudou sua equipe, mas o brasileiro desperdiçou o chute que daria a vitória ao clube de Manchester.
A sequência avançou, entrou nas cobranças alternadas e chegou a ter batedores repetidos, já que até os goleiros chegaram a balançar as redes.
Pior para o United, que teve Mbeumo carimbando a trave — e deixando os torcedores em Cleethorpes em êxtase com a vitória histórica.