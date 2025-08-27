Grêmio segue preparação focado no duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Grêmio se apresentou no CT Luiz Carvalho e intensificou a preparação para enfrentar o Flamengo, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A primeira parte do treinamento foi marcada por trabalhos com e sem bola, como circuitos físicos, corrida, alongamento, condução de bola e troca de passes. Em seguida, os jogadores realizaram duelos individuais com chutes em pequenos alvos.

Sob o comando do técnico Mano Menezes, os titulares participaram de trabalho tático, focado no posicionamento e transição de setores. Jogadas de bola parada também foram aperfeiçoadas ao final do treino desta manhã.

O elenco tricolor volta ao CT na manhã de quinta-feira e dará sequência na preparação para o duelo com o líder Flamengo na competição nacional.

A partida deste domingo marca o duelo de equipes com situações diferentes na tabela do Brasileirão. O Grêmio ocupa a 14ª posição, com 24 pontos conquistados, enquanto o Rubro-Negro é o líder da competição, com 46.