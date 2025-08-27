Grávida! Lutadora do UFC anuncia pausa na carreira para dar à luz seu primeiro filho

A brasileira Rayanne dos Santos precisará fazer uma pausa em sua carreira no MMA profissional. Mas o motivo é nobre. Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), a atleta do UFC anunciou que está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o também lutador Kolton Englund.

Com isso, a lutadora paraense deve se afastar da rotina de treinos e lutas por um longo período de tempo - pelo menos, durante a gravidez e os primeiros meses do bebê. Ex-campeã peso-átomo (47,6 kg) do Invicta FC, Rayanne ainda buscava sua primeira vitória no octógono mais famoso do mundo, após sofrer três derrotas seguidas, todas por pontos, no início de sua trajetória no UFC.

"Estamos muito felizes com essa benção de Deus na nossa vida, nosso primeiro filho (a) veio no tempo certo, no tempo de Deus! Não tenho palavras para descrever esse momento tão lindo na nossa vida! Estou tão apaixonada por esse bebê que está crescendo em meu ventre. Já te amamos tanto nosso (a) futuro faixa-preta", escreveu Rayanne na legenda da publicação.

Mamães lutadoras

A gravidez no esporte não é um tema incomum. No próprio MMA feminino, muitas atletas conciliam a maternidade com a rotina de lutadora, como as brasileiras Mackenzie Dern, Amanda Nunes e Amanda Lemos ou as americanas Miesha Tate, Kayla Harrison, Julianna Peña, Tecia Torres e Raquel Pennington ou a russa Yana Santos.

