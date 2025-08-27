Fonseca oscila, cai para 22º do mundo e se despede na 2ª rodada do US Open
João Fonseca começou potente, mas não conseguiu manter o ritmo contra o tcheco Tomas Machac e foi eliminado na segunda rodada do US Open. O rival, cabeça de chave 21 do torneio, teve uma atuação implacável e venceu por 3 a 0 em sets diretos, parciais 7/6(4), 6/2 e 6/3 em quase 2h de partida.
O tcheco deslanchou após sair na frente no tie-break inicial e não deu margem para João reagir. O número 22 do mundo dominou nas subidas à rede, elevou o nível das devoluções. João, que estava avassalador em seus games de serviço, perdeu o ímpeto depois do primeiro set e não conseguiu quebrar o adversário.
O brasileiro alternou momentos em que levantou a torcida e outros em que foi empurrado pelos fãs na Grandstand, terceira quadra principal do evento. Com amplo apoio na arquibancada, o grito "João, Fonseca", que vem contagiando a elite do circuito, foi entoado diversas vezes —tanto para comemorar lances mágicos como para dar forças ao atleta.
O carioca de 19 anos encerra, assim, o seu primeiro ano disputando a chave principal dos quatro Grand Slams. Em todos eles, o fenômeno, que já está em 44º no ranking, venceu na estreia e avançou pelo menos até a segunda rodada —foi até a terceira em Roland Garros e Wimbledon.
Já Machac enfrenta na próxima rodada o vencedor do duelo entre Jakub Mensik, cabeça de chave 16, e Ugo Blanchet. A partida que definirá o rival será disputada amanhã, em horário ainda a ser confirmado pela organização.
João Fonseca agora vira a chave para a disputa da Copa Davis, em setembro. O torneio entre seleções é o próximo compromisso marcado no calendário do brasileiro, que representará a equipe que enfrenta a Grécia, em Atenas, no dia 13 do próximo mês.
Curiosidade: Com a queda de Fonseca, o Brasil completa dez anos sem um representante masculino na terceira rodada do US Open. O último Último a atingir tal fase foi Thomaz Belucci, em 2015, quando perdeu para Andy Murray.
Primeiro set escapa no detalhe
João e Machac foram confirmando seus games de serviço com autoridade no set inicial. O brasileiro dominava quando tinha o saque, disparando golpes poderosos, mas o tcheco respondia à altura e não deixava Fonseca se sentir confortável. Segurando a pressão que vinha da quadra e da arquibancada, o cabeça de chave 21 emplacou boas devoluções, cresceu nas subidas à rede e manteve o placar apertado.
A primeira brecha veio no 5 a 4 para o carioca, quando Fonseca teve um set point para quebrar o rival, mas foi freado. Machav, prestes a se complicar, acertou o seu primeiro ace do jogo e depois venceu o game para seguir no páreo.
A parcial foi para o tie-break, João oscilou pela primeira vez e o rival aproveitou para levar o set. O brasileiro não se impôs com o saque, sofreu com bolas escapando e ficou atrás ao sofrer mini breaks. Ele até ensaiou uma reação, mas parou no paredão tcheco e acabou derrotado.
Fonseca desconcentra, cai de ritmo e paga caro
O segundo set voltou com o brasileiro vacilando, e o adversário abriu 3 a 0 no placar. Machac logo confirmou seu serviço, João foi quebrado na sequência após cometer sua primeira dupla falta na partida e derrapou. O tcheco ainda venceu o terceiro game salvando dois break points e aumentou a vantagem.
Fonseca tentou voltar para a disputa, mas seguiu sem quebrar Machac e se viu em situação delicada ao perder outra percial. O cabeça de chave se impôs, controlou os pontos e ainda quebrou o oponente mais uma vez para vencer a parcial com tranquilidade, completamente diferente do que havia sido no primeiro set.
O tcheco manteve a intensidade na terceiro set, impediu um gás final do brasileiro e confirmou a vitória por 6 a 3. Embalado pela torcida, João recuperou confiança e confirmou seus dois primeiros serviços, forçando o 2 a 2, mas se distanciou após sofrer nova quebra e viu Machac sacar para a classificação.
Campanha de Fonseca nos Grand Slams de 2025
- Australian Open: 2ª rodada
- Wimbledon: 3ª rodada
- Roland Garros: 3ª rodada
- US Open: