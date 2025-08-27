‘Não achou soluções’: Comentarista analisa queda de Fonseca no US Open

Diante do tcheco Tomas Machac, número 22 do mundo, João Fonseca não encontrou soluções para mudar a partida, avaliou Rafael Siviero, jornalista especialista em tênis, no UOL News.

Com a derrota por 3 sets a 0 para Machac, João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do US Open. Agora, Bia Haddad é a única representante brasileira nas chaves de simples.

O João Fonseca realmente não fez uma atuação brilhante das que a gente se acostumou a ver uns meses atrás, mas ele fez uma atuação bem na média, como nesses torneios preparatórios [em que] ele estava jogando um pouco abaixo, não conseguiu impor o seu jogo. O adversário foi melhor que ele tecnicamente e taticamente.

Hoje ele não conseguiu achar soluções para enfrentar o Machac, que foi com um plano tático bem definido, conseguiu exercer esse plano tático durante o jogo todo e saiu com a vitória merecida. Uma má notícia, mas o João com certeza vai estudar o que aconteceu nesse jogo para focar nos próximos torneios.

Rafael Siviero, jornalista especialista em tênis

