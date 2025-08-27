Fonseca diz o que faltou em queda no US Open: 'Foi muito mais mérito dele'

De cabeça fria, João Fonseca avaliou sua eliminação para o tcheco Tomas Machac na segunda rodada do US Open. O brasileiro de 19 anos disse que a falta de experiência pesou e elogiou a atuação do rival, número 22 do mundo, que foi "fechando as portas" para vencer em sets diretos.

Foi um jogo muito duro mesmo. Ele é um top 20, tem mais experiência pra jogar 5 sets, entende onde impor mais intensidade, quando ir para a bola, ser consistente... Foi fechando minhas portas durante a partida, no 1 set estava até melhor, no tie-break conseguiu impor ritmo intenso, mais frio

Acho que a única hora que tive uma caída de nível maior foi logo no 1 game que me quebrou no 2 set, eu poderia ter seguido um pouco mais, depois disso ficou mais relaxado, já estava pulando para atacar, se tacando para volear, ficou mais relaxado sacando, devoluções, impondo ritmo forte e não consegui encontrar muitas soluções. Acho que foi muito mais mérito dele do que demérito meu

É seguir acreditando, trabalhando. Não estou triste pelo menos nível de tênis hoje, consegui jogar bem melhor que em Toronto e Cincinnati, já estou me sentindo melhor, mentalmente mais preparado para esses jogos., o que vem pela frente é Davis e depois Laver, Ásia, vamos nos preparar mentalmente e seguir firme.

Faltou experiência, entender mais onde ficar mais sólido, ser mais agressivo, entender o que o outro jogador está pensando. Poderia usar mais o meu tempo, é um 'se' que a gente acaba com ele, mas são coisas que a gente tem que pensar e melhorar.

João Fonseca, à ESPN

O que aconteceu

Machac foi implacável e venceu Fonseca por 3 a 0, com parciais de 7/6(4), 6/2 e 6/3 em quase 2h de partida.

O tcheco deslanchou após sair na frente no tie-break inicial e não deu margem para João reagir. O número 22 do mundo dominou nas subidas à rede, elevou o nível das devoluções. João, que estava avassalador em seus primeiros games de serviço, desperdiçou set point, perdeu o ímpeto depois do set inicial e não conseguiu quebrar o adversário nem uma vez sequer.

Com a derrota, João Fonseca vira a chave para a disputa da Copa Davis, em setembro. O torneio entre seleções é o próximo compromisso marcado no calendário do brasileiro, que representará a equipe que enfrenta a Grécia, em Atenas, no dia 13 do próximo mês. Até lá, vai se recuperar no Rio de Janeiro.

Agora volto para casa, descanso, treino, vou para Davis e depois Laver. Ainda vendo o que a gente vai fazer depois para não emendar uma coisa na outra e acabar a atrapalhando o mental e o físico. A gente está vendo onde começar na Ásia, mas estou gostando dos torneios, de estar conhecendo lugares novos. Não tenho uma crítica ao calendário porque é minha 1ª vez e estou curtindo tudo.

João Fonseca

O carioca de 19 anos encerra, assim, o seu primeiro ano disputando a chave principal dos quatro Grand Slams. Em todos eles, o fenômeno, que já está em 44º no ranking, venceu na estreia e avançou pelo menos até a segunda rodada —foi até a terceira em Roland Garros e Wimbledon. "É tudo um preparo, a gente tem sonho de ganhar Grand Slam, mas é todo um trabalho", completou.