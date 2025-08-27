Topo

Esporte

Fluminense encerra preparação para pegar o Bahia na Copa do Brasil

27/08/2025 15h38

Pela manhã desta quarta-feira, o elenco do Fluminense se apresentou no CT Carlos José Castilho e realizou o último treino antes da partida contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ainda nesta tarde, a delegação do clube deve embarcar para Salvador, onde enfrenta os baianos.

A principal novidade para o confronto é o retorno do zagueiro Thiago Silva. O veterano voltou a treinar com o grupo nesta semana após se recuperar de uma lesão na coxa direita.

Com 40 anos, Thiago Silva já era desfalque para o Tricolor Carioca há seis partidas. O atleta não entra em campo desde o dia 2 deste mês, quando a equipe venceu o Grêmio.

Por outro lado, Ignácio deve ficar de fora do duelo. O zagueiro está em transição física, em processo de recuperação após uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito.

Na visita ao Bahia, o Fluminense busca um resultado positivo para, na próxima semana, decidir a classificação para a semifinal em sua casa.

A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre os tricolores está marcada para as 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova.

