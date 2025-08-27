Topo

Espanholização? 'Flamengo pode virar Bayern brasileiro', diz Casagrande

27/08/2025 11h34

O Flamengo tem mostrado um potencial no Brasileirão para se tornar o "Bayern de Munique brasileiro", avaliou o comentarista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Casão ressaltou que o elenco rubro-negro possui qualidade e quantidade superiores aos demais.

A gente vem falando na 'espanholização', mas pode ser que vire a 'Bayernização' — o Flamengo disparar e virar o Bayern de Munique no Campeonato Brasileiro. Aquele time que de cada dez campeonatos, oito dispara, um ele se complica, mas ganha, e um ele perde.

Estou vendo o Flamengo montar elenco muito superior em quantidade e qualidade aos outros times. O elenco do Flamengo é absurdo. O time joga com Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. No segundo tempo, Filipe Luís coloca Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, por exemplo, que seriam titulares em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro.
Walter Casagrande

Segundo Casão, os Flamengo é um time de jogadores prontos e com alta concorrência pela vaga no time titular, o que eleva o nível de jogo.

"Só no ataque, o Filipe Luís tem seis jogadores que poderiam ser titulares em qualquer time do Brasil. Se o Palmeiras não começar a contratar jogadores já prontos, pode perder competitividade. O Flamengo compra jogador e põe pra jogar. O elenco vai aumentando de quantidade e ficando super potente em qualidade."

"Lá tem um trabalho muito bem feito, principalmente com o Filipe Luís, que os jogadores do banco estão motivados pela competição entre eles. Todo mundo faz gol naquele time. Dos seis do ataque, todo mundo faz gol toda hora", disse o colunista do UOL.

