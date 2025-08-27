Flamengo encaminha venda de Matheus Gonçalves para clube da Arábia Saudita

O Flamengo encaminhou a venda do jovem Matheus Gonçalves para o Al Ahli, da Arábia Saudita. A informação inicial foi dada pelo portal "Léo Dias" e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Matheus Gonçalves foi campeão mundial sub-20 no último sábado pelo Rubro-Negro. Na ocasião, o meia-atacante de 20 anos foi titular, mas desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis após o empate em 2 a 2 no tempo normal.

A proposta dos árabes não foi a única que chegou ao Flamengo pelo jogador. O clube também recebeu ofertas do Cruzeiro e do CSKA, da Rússia, mas acabou optando pelos árabes, que oferecem cerca de R$ 50 milhões. Os detalhes finais estão sendo tratados entre as partes.

Matheus Gonçalves já havia sido emprestado ao Red Bull Bragantino, onde teve destaque na temporada de 2023. O clube de Bragança Paulista (SP) manifestou o desejo de permanecer com o atleta na ocasião, mas o Rubro-Negro solicitou seu retorno. Porém, o jovem nunca teve muita sequência entre os profissionais e acabou "descendo" para o sub-20 em muitas ocasiões.

Matheus não é o único campeão sub-20 que está de saída. O meia Lorran — autor de um dos gols contra o Barcelona — tem negociações avançadas para se transferir para o Pisa, da Itália, por empréstimo.