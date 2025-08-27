Flamengo encaminha venda de Matheus Gonçalves ao Al-Ahli

O Flamengo acertou os termos da transferência de Matheus Gonçalves para o Al-Ahli. O negócio foi fechado por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). A informação é do Portal Leo Dias.

Sem espaço na equipe de Filipe Luís, o meia Matheus Gonçalves, de 20 anos, retornou ao time sub-20. Sua despedida foi no último sábado, quando o Flamengo bateu o Barcelona e se tornou bicampeão do Intercontinental da categoria.

No começo da janela de transferências, o meia quase fechou com o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões), mas o Flamengo recuou posteriormente. Depois disso, o Rubro-Negro recusou uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) feita pelo CSKA de Moscou.

Na atual temporada, Matheus Gonçalves teve 15 oportunidades na equipe principal do Flamengo e marcou apenas dois gols. Assim, a diretoria do Rubro-Negro voltou a ouvir propostas pelo atleta.

Agora, com o acerto encaminhado entre Flamengo e Al-Ahli, só falta a assinatura do contrato de Matheus Gonçalves. É provável que o Rubro-Negro mantenha uma porcentagem do meia.

Caso o negócio se concretize, o meia se junta ao atual campeão da Liga dos Campeões Asiática. Atualmente, o Al-Ahli já conta com dois brasileiros: o zagueiro Ibañez, ex-Fluminense e o atacante Galeno, ex-Porto.