Flamengo e Betano preparam mega evento com shows e ativações contra Grêmio

Camisa de aquecimento do Flamengo já exibia logo da Betano antes da goleada por 8 a 0 sobre o Vitória - Gilvan de Souza / Flamengo
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

27/08/2025 05h30

Flamengo e Betano preparam uma grande festa para celebrar o início oficial da parceria com a nova patrocinadora máster do clube que ocorrerá no próximo domingo, às 16h, contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Shows e ativações

O pré-jogo terá shows com artistas populares e ativações por parte da empresa de apostas esportivas. A expectativa é por um evento grandioso. A ideia é aproveitar a exposição que a partida terá, já que acontecerá no horário nobre do domingo. Os ingressos, inclusive, já estão esgotados. São cerca de 60 mil entradas comercializadas e 64 mil emitidas.

Antes mesmo da estreia, a Betano marcou presença discretamente na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória. Os uniformes de aquecimento e de viagem da delegação, por exemplo, já exibiam a marca da empresa. Já o espaço nobre da camisa tinha a frase "a Nação confia", dando um sinal do início da parceria.

Loja oficial do Flamengo, no Maracanã, já vendia camisas com a logo da Betano na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória - Bruno Braz / UOL - Bruno Braz / UOL
Loja oficial do Flamengo, no Maracanã, já vendia camisas com a logo da Betano na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória
Imagem: Bruno Braz / UOL

A loja oficial do clube no Maracanã vendia camisas com a logomarca da Betano. Funcionários e influencers da casa de apostas também compareceram e gravaram conteúdos para as redes sociais.

O contrato com a Betano trata-se do maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Serão R$ 268 milhões anuais em um contrato que vai até o fim de 2028 e abrange exposição da marca nos times profissionais de futebol, basquete e vôlei, além dos uniformes de viagem dos esportes olímpicos. A primeira parcela do vínculo acontece nesta semana no valor de R$ 85,5 milhões.

