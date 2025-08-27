Flamengo tem tabela mais fácil que Palmeiras pela frente? Colunistas opinam

O Flamengo tem uma tabela mais fácil que o Palmeiras no Brasileirão nas próximas cinco rodadas? No UOL News Esporte, o apresentador Eduardo Tironi e o colunista Danilo Lavieri divergiram.

Para Lavieri, "são quatro rodadas seguidas em que o Flamengo está numa situação melhor que o Palmeiras". Tironi pondera e vê um cenário mais equilibrado.

Lavieri: 'São quatro rodadas seguidas em que o Flamengo está numa situação melhor que o Palmeiras. Agora, para o Flamengo, é muito mais fácil pegar o Grêmio que o Palmeiras pegar o Corinthians. Na 23ª rodada, embora esteja fora de casa, é mais fácil pegar o Juventude do que o Palmeiras pegar o Inter em casa'.

Tironi: 'Isso eu já não sei'.

Lavieri: 'Na 24ª rodada, o Flamengo está muito superior nas últimas partidas contra o Vasco. O Fortaleza consegue criar uma dificuldade, embora não seja uma presa difícil para o Palmeiras, mas eu acho que é mais fácil pegar o Vasco hoje do que o Fortaleza'

Tironi: 'Jura? O Fortaleza está em penúltimo lugar, não ganha de ninguém'.

Lavieri: 'Juro. E aí na 25ª rodada, Bahia [contra Palmeiras] nem se compara com o Corinthians [contra Flamengo], ainda mais jogando fora de casa — o Bahia é muito mais time que o Corinthians'.

Tironi: 'Também acho equilibrado'.

Lavieri: 'Na 26ª rodada, aí o Palmeiras tem um trabalho mais fácil. Mas são quatro rodadas, para mim, que o Palmeiras tem mais dificuldade que o Flamengo'.

O Flamengo lidera o Brasileirão com quatro pontos a mais que o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Ou seja, a distância possível entre os dois é de um ponto.

