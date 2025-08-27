Filho de Pelé e ex-jogador do Santos, Edinho completa 55 anos nesta quarta

O ex-goleiro Edinho, que passou por Santos e Ponte Preta, completa 55 anos de idade nesta quarta-feira. Filho do Rei Pelé, Edinho foi homenageado pelo Peixe nas redes sociais.

"Hoje é dia de homenagear aquele que honrou o Manto Sagrado debaixo das traves. Quis o destino que o filho do nosso eterno Rei Pelé se tornasse justamente goleiro, a posição que mais foi castigada pelo pai. "O príncipe guerreiro que defende o gol" escreveu a sua própria história alvinegra e deixou sua marca ostentando o escudo que já nasceu em seu peito. Foram 195 partidas pelo Santos FC, com atuações marcantes e uma dedicação exemplar. Saudações Alvinegras ao aniversariante Edinho", publicou o Peixe.

FELIZ ANIVERSÁRIO, EDINHO! ? Hoje é dia de homenagear aquele que honrou o #MantoSagrado debaixo das traves. Quis o destino que o filho do nosso eterno Rei Pelé se tornasse justamente goleiro, a posição que mais foi castigada pelo pai. "O príncipe guerreiro que defende o gol"... pic.twitter.com/hvdKxNxMvl ? Santos FC (@SantosFC) August 27, 2025

Carreira de Edinho

Edinho foi vice-campeão brasileiro pelo Santos em 1995. Ele também por outros clubes de São Paulo, como a Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta, até terminar sua carreira em 1999, aos 29 anos de idade.

Com passagens entre 1991 e 1998, Edinho disputou 195 jogos oficiais pelo Santos. Além disso, ele marcou sete gols na carreira como goleiro, todos eles pelo Alvinegro Praiano.