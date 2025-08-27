Ex-campeão do UFC revela que recebeu ameaças de morte após filho agredir lutador

No último sábado (23), um vídeo chocante rodou o mundo e furou a 'bolha' dos esportes de combate. Filho de Quinton 'Rampage' Jackson, Raja Jackson se envolveu em uma grande polêmica ao agredir brutalmente um atleta de telecatch, já inconsciente, repetidas vezes. A conduta foi rapidamente condenada pelo seu pai, através de um breve comunicado nas redes sociais. De lá para cá, entretanto, o ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC acabou se tornando alvo, por tabela, recebendo, inclusive, ameaças de morte virtuais.

Avistado em um aeroporto de Los Angeles (EUA), Rampage foi rapidamente entrevistado pelo perfil 'Joy of Everything'. Sem entrar em detalhes sobre o ocorrido, possivelmente motivado por razões judiciais, o ex-campeão do UFC revelou que tem recebido mensagens de cunho ameaçador, além de críticas consideradas pelo próprio acima do tom pelo comportamento de seu filho.

"Eu queria poder dizer algo (sobre). Tudo que posso falar é que muitas pessoas racistas estão me fazendo ameaças de morte e coisas do tipo, como se eu controlasse uma marionete, me chamando de pai ruim. É desnecessário. Tudo que eu digo é distorcido, de qualquer forma", declarou Quinton Jackson.

Relembre o caso

Raja compareceu, no último sábado, a um show de telecatch promovido pelo evento local 'KnokX Pro Wrestling', na Califórnia (EUA). Durante a realização de um dos combates ensaiados da noite, o filho de Rampage invadiu o ringue e passou a agredir Stewart Smith, conhecido no ramo da modalidade como 'Syko Stu'. O jovem de 25 anos desferiu mais de 20 socos na vítima, que já estava visivelmente inconsciente, até que foi contido por outros atletas envolvidos na atração.

Como não poderia deixar de ser, as cenas rapidamente viralizaram na internet ao serem transmitidas pelo próprio agressor, que estava em 'live' na plataforma de streaming 'Kick'. Também lutador profissional de MMA, assim como o pai, Raja foi acusado, inclusive, de ter matado 'Syko Stu'. Os rumores posteriormente foram desmentidos com o posicionamento de seu pai, Rampage, que alegou que a vítima do ataque estava hospitalizada, porém estável.

Rapidamente, surgiram cenas que precederam ao ataque em uma tentativa de compreender a ação de Raja. Momentos antes do evento, o filho de Rampage teve um encontro pouco amistoso justamente com 'Syko Stu', que chegou a atingi-lo com uma lata de cerveja. Segundo pessoas próximas à situação, o momento teria sido combinado para apimentar o roteiro do confronto posterior. Tudo, no entanto, acabou saindo de controle.

Com a conduta de violência explícita, Raja provavelmente enfrentará consequências. A mais branda delas deve ser o banimento da plataforma de streaming 'Kick'. Já no âmbito legal, o filho de Rampage pode parar na prisão pelo episódio. Afinal de contas, segundo reportou o site 'TMZ Sports', o Departamento de Polícia de Los Angeles está atualmente investigando as ações do jovem e apurando a agressão registrada em vídeo. Figura influente do meio e também ex-campeão do UFC, Sean Strickland opinou que o caminho para Raja deveria ser a reabilitação, e não a punição.

@joy.of.everything We spotted Rampage Jackson for the first time since his son's brutal brawl and what he told us was heartbreaking. Prayers go out to him and all negatively impacted. #rajajackson #rampagejackson ? Human Nature slowed - ?

