Estudo coloca três brasileiros entre os 20 melhores sub-20 do mundo

27/08/2025 10h28

O Observatório do Futebol (CIES) divulgou nesta quarta-feira uma lista com os 200 melhores jogadores sub-20 mundo. Os brasileiros Estêvão, do Chelsea, Rayan, do Vasco, e Pedrinho, do Zenit, aparecem no top-20.

O estudo foi realizado apenas com jogadores que ainda não completaram 20 anos de idade. As pontuações foram baseadas na performance e no tempo de jogo dos atletas em 2025, além do peso da liga em que atuam.

Ex-Palmeiras, Estêvão é o brasileiro melhor posicionado no ranking. O atacante de 18 anos aparece na quarta posição, com 86,7 pontos, atrás apenas de Zaire-Emery (87,8), do PSG, e de Pau Cubarsí (93,4) e Lamine Yamal (97,7), do Barcelona. O jogador, que chegou ao Chelsea em julho, soma 40 jogos no ano - contando também Palmeiras e Seleção Brasileira - com 12 gols e seis assistências.


Rayan é o segundo brasileiro com a maior pontuação no estudo. O atacante do Vasco possui 80,7 pontos e ocupa a 18ª posição. O atleta de 19 anos é um dos destaques do Cruzmaltino na temporada, com 36 jogos, dez gols e uma assistência, e está no radar do Porto.

O ex-Corinthians Pedrinho, por sua vez, aparece na 20ª colocação da lista, com 80,2 pontos. O atacante de 19 anos marcou dois gols e distribuiu cinco assistências em 18 jogos pelo Zenit no ano.

Além do trio, outros brasileiros também aparecem no ranking. São eles: Souza (73,1), do Santos, Alysson (71,7), do Grêmio, Lucas Ferreira (75,9), Alisson Santana (73,4) e Kauã Elias (71,8), do Shakhtar Donetsk, e Kaick da Silva (69,8), do Dallas.

