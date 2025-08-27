Entenda como Abel enxerga evolução de dupla de ataque e construção de "time ideal" do Palmeiras

O Palmeiras engatou boa sequência no Campeonato Brasileiro e está invicto há oito jogos, com quatro vitórias consecutivas. Nesse período, o técnico Abel Ferreira precisou encontrar soluções para melhorar o desempenho do time e dar uma resposta após a queda nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A principal delas foi a escalação de uma dupla de ataque com Vitor Roque e Flaco López, com o primeiro atuando mais à frente e o argentino um pouco mais recuado. A dupla funcionou muito bem na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na última rodada e contou com duas assistências de Vitor e dois gols de Flaco. O treinador, que havia pedido paciência com seus atacantes, que viveram período de jejum de gols, apontou o que mudou para a virada de chave deles.

"Mudou que nossos torcedores deixaram de vaiar para aplaudir. Tão simples quanto isso. O Felipe (Anderson) de que lado está jogando? Lado esquerdo. E aqui diziam que tinha que jogar do lado direito. Não, é preciso ter paciência que às vezes nem eu tenho, quanto mais vocês e os torcedores. Às vezes o fato de ser intenso e direto parece que sou rude, mas é a forma de viver as coisas. Quando temos paciência quando o clube contrata esse tipo de jogadores é porque acredita neles", disse.

"Mas aqui parece que tem quer ser amassados pela torcida. Esses 50kg que eu dizia tinha a ver com a crítica da imprensa que destrói física e mentalmente os atletas, dos torcedores, e não só de um, de vários. Mas nós dentro do clube, do CT, a subir ou descer, pedalamos sempre e ninguém quer ganhar mais que nós. A nossa obrigação é dar o melhor. E vai haver dias que não vamos conseguir, mas a única resposta que podemos que dar é essa", seguiu.

Vitor Roque e Flaco López atuaram como titulares nos quatro últimos jogos do Palmeiras na temporada. Nesses compromissos, passaram em branco apenas contra o Universitario-PER. De resto, são quatro assistências para Vitor e um gol, e outros quatro tentos para Flaco López.

O Palmeiras passa, neste ano, pela maior reformulação desde 2020, que coincide com a chegada de Abel Ferreira. O treinador tem em mãos um time jovem e com diversos atletas recém-contratações, enquanto por outro lado, teve de abrir mão de outros mais experientes.

"Quando há essas mudanças todas, há muita coisa que se tem que construir. Não é só pegar um jogador porque foi muito caro ou barato e metê-lo aqui e aí está. Primeiro há o processo de adaptação. A mentalidade do clube, processo do clube, metodologia do treinador e uma equipe será sempre um processo inacabado. É preciso estar todos os dias afinando o carro", afirmou Abel.

"Cada prova, jogo é uma pista diferente, um setup diferente. E para construir um espírito de grupo de campeão, de grupo vencedor, uma mentalidade vencedora, construir líderes.. Uma coisa é ser competitiva e outra é ter líderes dentro de campo. Conseguem não ser bons, mas ajudar os outros a serem melhores. Isso é uma coisa que se constrói", declarou.

E, agora, para reforçar de vez a boa fase, o Palmeiras encara o Corinthians, no próximo domingo, buscando melhorar seu desempenho contra o rival neste ano. O Derby válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.