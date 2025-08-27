Topo

Em jogo de seis gols, São Paulo e Cruzeiro empatam pelo Brasileiro sub-17

27/08/2025 18h06

O São Paulo visitou o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, na Toca da Raposa I. A partida terminou empatada em 3 a 3. Vitão, Alisson e Nícolas Pereira marcaram os gols do Tricolor. Enquanto Miguel Antônio, Vitor Hugo e Pietro Tavares balançaram as redes para o Cabuloso.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu na 12ª posição, com 22 pontos conquistados. Por outro lado, o Cruzeiro, que não vence há quatro rodadas, ocupa a 8ª colocação, com 25 pontos.

As duas equipes voltam a campo neste sábado. O Tricolor visita o Corinthians, às 11 horas, pela 2ª rodada da terceira fase do Paulista Sub-17. A Raposa enfrenta o Coimbra, também às 11horas, pela 15ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-17, na Toca da Raposa 1.

