Em jogo de oito gols, Santos vence o Botafogo pelo Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, o Santos conseguiu uma importante vitória no Campeonato Brasileiro sub-17. No Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Peixe venceu o Botafogo por 5 a 3, pela 16ª rodada da competição.

Os gols do Santos foram marcados por David Nogueira (duas vezes), Benício, Vinícius Fabri e Damásio. Por sua vez, Juninho (duas vezes) e Rafael Gonzaga (contra) fizeram para o Botafogo.

Com a vitória, o Santos entrou de vez no G-8 (fase de classificação) do Brasileirão sub-17. Agora o Peixe tem 28 pontos após 16 jogos. Em contrapartida, o Botafogo está oficialmente fora da próxima fase. Podendo chegar apenas até 24, os cariocas não conseguirão alcançar o oitavo colocado Cruzeiro, que tem 25.

O Santos volta a campo pela competição na próxima terça-feira (02), quando visita o RB Bragantino, às 15h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Botafogo recebe o Fluminense.

Reinaldo Campos / Santos F.C.

Os gols do jogo

Após um erro do lateral botafoguense, David Nogueira abriu o placar para o Santos. Alguns minutos depois, em outro erro do Botafogo, o mesmo David Nogueira ampliou. Entretanto, ainda no primeiro tempo, Juninho diminuiu em uma falha do goleiro João Pedro. Porém, aos 37, Benício fez o terceiro do Peixe.

O segundo tempo começou com pressão do Santos e logo aos quatro minutos, Vinícius Fabri fez o quarto dos paulistas. Aos 27, o Botafogo diminuiu novamente com Juninho. Depois, Rafael Gonzaga fez contra e o Glorioso fez o terceiro. Por fim, Damásio fez o quinto e fechou o placar.