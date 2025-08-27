Em disputa de pênaltis maluca, Manchester United é eliminado para time da quarta divisão na Copa da Liga Inglesa

O Manchester United está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Após uma disputa de pênaltis enorme, o clube de Old Trafford foi eliminado para o Grimsby Town, time que atualmente está na quarta divisão do país. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2.

Onana can't keep out Burns' effort. Mbeumo's hits the bar. The Reds exit the Carabao Cup. Grimsby: ?

United: ? pic.twitter.com/BP7uptPA2v ? Manchester United (@ManUtd) August 27, 2025

O Grimsby abriu dois gols de diferença, com Vernam e Warren. Após muita pressão nos minutos finais, o United empatou com Mbeumo e Harry Maguire. Nos pênaltis, os mandantes venceram por incríveis 12 a 11.

O próximo compromisso do Manchester United é neste sábado contra o Burnley, no Old Trafford, às 11h (de Brasília), pela Premier League. Por sua vez, o Grimsby enfrentará o Bristol Rovers no mesmo dia, pela quarta divisão inglesa.

Os gols do jogo

Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Grimsby Town abriu o placar. Charles Vernam recebeu livre na área, dominou e chutou forte contra Onana, que não evitou o gol.

Em seguida, aos 29, a equipe da quarta divisão ampliou. Tyrell Warren aproveitou a saída errada de Onana e, sem goleiro, não teve trabalho nenhum para empurrar para as redes e ampliar o marcador.

Aos 30 minutos do segundo tempo, começou a reação do United. O camaronês Mbeumo, reforço do United para a temporada, avançou livre contra a marcação e finalizou rasteiro, no canto do goleiro, que não impediu o primeiro gol do Manchester.

Pressionando em busca do empate, o Manchester United se lançou ao ataque. Até que aos 43 minutos, o zagueiro Harry Maguire subiu no andar mais alto após a cobrança de escanteio e cabeceou livre para empatar o jogo.

Nos pênaltis

Nas cobranças de pênaltis, Kabia (duas vezes), Burns (duas vezes), Staunton, Henry Brown, McJannett, Sweeney, Khouri, Warren e Pym fizeram para o Grimsby, enquanto Onana pegou a batida de Oduor.

Do outro lado, Bruno Fernandes (duas vezes), Mbeumo, Mason Mount, Diogo Dalot, Zirkzee, Mainoo, Harry Maguire, De Ligt, Sesko e Onana marcaram para o United; o goleiro Pym defendeu o chute de Matheus Cunha e Mbeumo desperdiçou sua cobrança.

Veja outros resultados da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira:

Everton 2 x 0 Mansfield



Fulham 2 x 0 Bristol City



Oxford United 0 x 6 Brighton