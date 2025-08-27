Elástico de Pedro em golaço pelo Fla já era aplicado antes dos gramados

O elástico desconcertante aplicado em Lucas Halter, que terminou com uma bela cavadinha e um golaço na goleada histórica do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória impressionou. Mas, para os que conhecem Pedro de longa data, o recurso de alta complexidade técnica vem de muito antes de o atacante brilhar nos gramados, mais precisamente do futsal, esporte de onde surgiu.

'Fazia gols simplificando muito'

Pedro deu seus primeiros passos no futsal ingressando na categoria sub-7 do Mackenzie, famoso clube do bairro do Méier, na Zona Norte (RJ), que foi fundado em 1914 e possui muita tradição na modalidade.

Hoje diretor de esportes da agremiação, José Marcos foi treinador de Pedro dos 7 aos 17 anos, entre idas e vindas do jogador no campo e no salão. Ele garante que o faro de gol vem desde criança e o que estilo pivô sempre o acompanhou.

Ele sempre foi pivô no futsal. Era como se fosse um centroavante, hoje não tem mais esse tipo de pivô. Era um absurdo a percepção dele, a criatividade, era impressionante. Ele fazia gols simplificando muito, uma coisa que não era tão óbvia, ele ia e fazia. Era um artilheiro nato.

José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie

O ex-técnico de Pedro concordou que o golaço do atacante sobre o Vitória tem a assinatura do futsal e desabafou que haja críticas a centroavantes com o estilo "pivô das quadras", como o camisa 9 rubro-negro.

O Pedro barbarizou contra o Vitória, né (risos)? Ontem estava vendo uma resenha aqui dizendo que esse tipo de centroavante está com os dias contados. Olha, eu não sei para onde está indo o futebol, não, bicho. Mas é isso...

José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie

'Sempre gostou da proteção com a asa aberta'

Pedro era conhecido como "Queixinho" nos tempos de futsal da base no Rio de Janeiro Imagem: Arquivo pessoal

Presidente do Mackenzie há décadas, Eugênio Bastos enxerga diversas características do futsal que Pedro ainda aplica no campo, principalmente a proteção da bola, onde consegue segurar os marcadores, girar para a finalização ou servir os companheiros.

Ele sempre gostou de fazer essa proteção com a 'asa' aberta. Ele faz isso muito bem. Não é fominha, muitas vezes procura a opção do passe para o companheiro mais bem colocado. É um grande jogador.

Eugênio Bastos, presidente do Mackenzie

Pedro: 'O futsal me ajudou muito a fazer esse drible'

Pedro comemora com um gesto de "gelado" após golaço sobre o Vitória Imagem: Ruano Carneiro/Getty Images

O próprio Pedro afirmou que aprendeu a aplicar o elástico no futsal. O camisa 9 considera o gol contra o Vitória um dos mais bonitos de sua carreira.