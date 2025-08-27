Elástico de Pedro em golaço pelo Fla já era aplicado antes dos gramados
O elástico desconcertante aplicado em Lucas Halter, que terminou com uma bela cavadinha e um golaço na goleada histórica do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória impressionou. Mas, para os que conhecem Pedro de longa data, o recurso de alta complexidade técnica vem de muito antes de o atacante brilhar nos gramados, mais precisamente do futsal, esporte de onde surgiu.
'Fazia gols simplificando muito'
Pedro deu seus primeiros passos no futsal ingressando na categoria sub-7 do Mackenzie, famoso clube do bairro do Méier, na Zona Norte (RJ), que foi fundado em 1914 e possui muita tradição na modalidade.
Hoje diretor de esportes da agremiação, José Marcos foi treinador de Pedro dos 7 aos 17 anos, entre idas e vindas do jogador no campo e no salão. Ele garante que o faro de gol vem desde criança e o que estilo pivô sempre o acompanhou.
Ele sempre foi pivô no futsal. Era como se fosse um centroavante, hoje não tem mais esse tipo de pivô. Era um absurdo a percepção dele, a criatividade, era impressionante. Ele fazia gols simplificando muito, uma coisa que não era tão óbvia, ele ia e fazia. Era um artilheiro nato.
José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie
O ex-técnico de Pedro concordou que o golaço do atacante sobre o Vitória tem a assinatura do futsal e desabafou que haja críticas a centroavantes com o estilo "pivô das quadras", como o camisa 9 rubro-negro.
O Pedro barbarizou contra o Vitória, né (risos)? Ontem estava vendo uma resenha aqui dizendo que esse tipo de centroavante está com os dias contados. Olha, eu não sei para onde está indo o futebol, não, bicho. Mas é isso...
José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie
'Sempre gostou da proteção com a asa aberta'
Presidente do Mackenzie há décadas, Eugênio Bastos enxerga diversas características do futsal que Pedro ainda aplica no campo, principalmente a proteção da bola, onde consegue segurar os marcadores, girar para a finalização ou servir os companheiros.
Ele sempre gostou de fazer essa proteção com a 'asa' aberta. Ele faz isso muito bem. Não é fominha, muitas vezes procura a opção do passe para o companheiro mais bem colocado. É um grande jogador.
Eugênio Bastos, presidente do Mackenzie
Pedro: 'O futsal me ajudou muito a fazer esse drible'
O próprio Pedro afirmou que aprendeu a aplicar o elástico no futsal. O camisa 9 considera o gol contra o Vitória um dos mais bonitos de sua carreira.
Foi um gol muito bonito, acredito que um dos mais bonitos da minha carreira pela jogada individual ali do elástico, que eu tirei num espaço curto. Acredito que o futsal me ajudou muito pra fazer esse drible. Eu faço bastante esse drible também nos treinamentos e pôde sair no jogo, graças a Deus.
Pedro